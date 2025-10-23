自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

皇冠盃》徐薇淩、韓德森大逆轉日本隊 為世界隊開紅盤

2025/10/23 14:29

徐薇淩（左1）、韓德森（左2）今天對決日本隊。（特派記者粘藐云攝）徐薇淩（左1）、韓德森（左2）今天對決日本隊。（特派記者粘藐云攝）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕2025國際皇冠盃今在南韓新韓國鄉村俱樂部球場點燃戰火，台灣一姐徐薇淩所屬的世界隊首日上演逆轉秀，徐薇淩搭配加拿大名將韓德森（Brooke Henderson），兩人以贏2洞剩1洞擊敗日本古江彩佳、西郷真央，為世界隊賺進1分積分；高寶璟和胡爾（Charley Hull）則與日本山下美夢有、竹田麗央戰成平手，拿下0.5分，首日世界隊共進帳1.5分。

這次皇冠盃共有8支隊伍分成兩組競賽，A組有美國、澳洲、泰國和中國，B組則有地主南韓、日本、瑞典以及世界隊。前3天小組賽先進行四人四球賽，獲勝組合可獲得1分積分、平手拿0.5分、落敗隊伍則是0分，將取分組前2晉級週日4強賽。

徐薇淩這次為世界隊的亞洲代表，她們在首日碰上日本，徐薇淩搭配韓德森對決日本古江彩佳、西鄉真央，世界隊另兩名成員高寶璟和胡爾則碰上日本山下美夢有、竹田麗央。

徐薇淩和韓德森今天前8洞尚未進入狀況，陷入3洞落後，但韓德森在第9洞抓下小鳥追回一洞後，成功帶起兩人氣勢，接著在第10、11、14洞都拿下，第16洞時徐薇淩推進一記長推，幫助世界隊再贏一洞，奠定勝基，最後以贏2洞剩1洞，收下勝利。

至於高寶璟和胡爾一度陷入苦戰，直到第18洞靠著高寶璟的致勝推桿贏下這一洞，扳平戰局，為世界隊賺進0.5分，首日世界隊共取得1.5分積分。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中