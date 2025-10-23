皇冠盃》徐薇淩、韓德森大逆轉日本隊 為世界隊開紅盤

徐薇淩（左1）、韓德森（左2）今天對決日本隊。（特派記者粘藐云攝）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕2025國際皇冠盃今在南韓新韓國鄉村俱樂部球場點燃戰火，台灣一姐徐薇淩所屬的世界隊首日上演逆轉秀，徐薇淩搭配加拿大名將韓德森（Brooke Henderson），兩人以贏2洞剩1洞擊敗日本古江彩佳、西郷真央，為世界隊賺進1分積分；高寶璟和胡爾（Charley Hull）則與日本山下美夢有、竹田麗央戰成平手，拿下0.5分，首日世界隊共進帳1.5分。

這次皇冠盃共有8支隊伍分成兩組競賽，A組有美國、澳洲、泰國和中國，B組則有地主南韓、日本、瑞典以及世界隊。前3天小組賽先進行四人四球賽，獲勝組合可獲得1分積分、平手拿0.5分、落敗隊伍則是0分，將取分組前2晉級週日4強賽。

請繼續往下閱讀...

徐薇淩這次為世界隊的亞洲代表，她們在首日碰上日本，徐薇淩搭配韓德森對決日本古江彩佳、西鄉真央，世界隊另兩名成員高寶璟和胡爾則碰上日本山下美夢有、竹田麗央。

徐薇淩和韓德森今天前8洞尚未進入狀況，陷入3洞落後，但韓德森在第9洞抓下小鳥追回一洞後，成功帶起兩人氣勢，接著在第10、11、14洞都拿下，第16洞時徐薇淩推進一記長推，幫助世界隊再贏一洞，奠定勝基，最後以贏2洞剩1洞，收下勝利。

至於高寶璟和胡爾一度陷入苦戰，直到第18洞靠著高寶璟的致勝推桿贏下這一洞，扳平戰局，為世界隊賺進0.5分，首日世界隊共取得1.5分積分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法