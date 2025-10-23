全運會田徑》周庭印男子馬拉松首度封王 生涯14金躍居史上第5

周庭印男子馬拉松封王，生涯全運會田徑累積14金躍居史上第5。（全運會提供）

〔記者林岳甫／雲林報導〕新北市「印帝」周庭印今日在114年雲林全國運動會男子馬拉松2小時28分11秒摘金，加上3000公尺障礙賽、1萬公尺金牌，他本屆摘3金，生涯全運會累積14金，也躍居田徑獎牌數史上第5。

34歲的周庭印是史上最年輕的3000公尺障礙賽金牌得主，本屆再拿金牌後，依舊是史上最年長的3000障礙金牌選手，但他今年其實相當辛苦，去年底升格當爸爸，又必須當教練同時還要維持選手生涯，期間付出許多努力，如今已在賽場堅持超過10年。

生涯未在全運會馬拉松奪金的周庭印，如今成功力壓群雄，他最想感謝當然還是老婆，畢竟總是有老婆的陪伴，「當風吹過來時，我都有點受不了，中間一度都想放棄，但為了老婆、小孩，我不能就這樣放棄。」台北市蔡政軒2小時34分47秒拿銀，彰化縣趙宥瑞2小時35分20秒鍍銅。

累積征戰多屆全運會，周庭印本屆一舉進帳3金，生涯累積14金，超越楊俊瀚、王國慧、林家瑩等好手，和許玉芳的14金並列全運會史上第5，至於全運會田徑史上最多金得主為「跨欄王子」陳傑的19金。

