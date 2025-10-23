自由電子報
體育 棒球 中職

人物側寫》雨亂台灣大賽 成就麥格倫拿到MVP和韓職門票

2025/10/23 15:19

麥格倫。（資料照，記者林正堃攝）麥格倫。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年台灣大賽G4因雨延賽4天、至本週日在桃園進行，遙想2010年台灣大賽G4，也是因雨延賽3天再打，同時成就兄弟象洋投麥格倫勇奪台灣大賽MVP。

2009年麥格倫在美國獨立聯盟體系大西洋聯盟，拿下投手三冠王和年度最佳投手獎，隔年獲兄弟象網羅，推測月薪不到1萬美元，那個年代中職洋將月薪天花板為1.5萬美元，麥格倫待遇算是一般水準，但已比獨盟好很多，該季他繳11勝9敗、防禦率2.25的成績，台灣大賽對決興農牛，兄弟捨棄守護神庫倫，帶進麥格倫、卡斯帝、羅曼，原因是黃衫軍缺先發投手。

2010年台灣大賽G1麥格倫先發7.2局、羅曼後援1.1局，兩人各失1分攜手拿下勝利，G2卡斯帝完投9局失1分非責失拿下勝投，G3羅曼更繳出9局完封勝聽牌。

只是2010年10月20日原訂在新莊球場進行的G4因雨延賽，21、22日同樣因雨順延，當時兩球團和聯盟並沒有像今年一樣坐下來討論協商延後幾天再打，而是象、牛兩隊每天都到新莊球場備戰，大批媒體一樣到場採訪，但都等不到比賽開打，一延再延大夥兒叫苦連天。

該年10月23日（禮拜六）G4賽前，新莊球場上空露出陽光，比賽確定打得成，麥格倫G1投105球、休6天後滿血回歸，再用105球獨撐全場，最終解決林益全，完投9局失1分完投勝，兩場先發都拿下勝投勇奪台灣大賽MVP，兄弟只用3洋投就奪冠寫下史無前例的紀錄。

麥格倫因長相神似當時的總統馬英九，而被球迷戲稱「麥總統」，2010年季後兄弟與SK飛龍打兩場「中職韓職冠軍戰」，他曾登板先發，隔年麥格倫以合約總值30萬美元轉戰SK飛龍，薪水是兄弟的數倍，只是表現不佳季中即遭解約，2012年再度回到兄弟，戰績11勝12敗、防禦率4.08，季後未獲續約，後來到義大利聯盟討生活，退役後擔任銀行投資專員。

