體育 即時新聞

MLB》親眼見識大谷翔平二刀流神境界！ 道奇一壘指讚嘆：他根本不是人類...

2025/10/23 16:05

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平日前在季後賽擺脫嚴重低潮，並在國聯冠軍賽G4用三響砲外加6局10K好投震撼全世界，率隊挺進世界大賽力拚衛冕更一戰封神勇奪系列賽MVP。一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）近日接受《MLB Network》訪問時，談到了他眼中的大谷，盛讚道：「我從未見過像他這樣的選手。」

伍德沃德近日接受《MLB Network》旗下的廣播節目《SiriusXM》的訪問，談到大谷翔平時表示，自己經常被問到關於大谷的問題，最讓他印象深刻的是無論狀況好壞，他每天都展現出同樣的水準，老實說，他的「壞狀況」其實也不多。

大谷翔平在外卡系列賽首戰敲出雙響砲後，接下來的8場比賽打擊率僅0.121，沒有全壘打，貢獻3分打點，OPS僅0.438，陷入嚴重低潮。對此，伍德沃德表示，在季後賽裡，他確實有一點掙扎，但他那種不管情況多艱難，都會持續努力、堅持下去的能力，再加上他待人處事的方式與內在的人格，還有他面對人生的態度，這一切都讓他感到由衷的敬佩。

伍德沃德坦言，「像大谷這樣的選手，我真的從未見過，他對人們的態度，以及他那種能夠接受一切的胸襟，這就是他與眾不同的地方。」

身為全球矚目的超級球星，大谷在場內外的一舉一動都被媒體放大報導，但他從未有絲毫驕傲或懈怠。伍德沃德認為，大谷總是專注於自己的事，自己常常在打擊練習場看到他，他雖然不太在球場上做打擊練習，但在室內練習區看著他，就能感受到他對每一個細節的投入與熱情。

伍德沃德非常驚訝大谷所做的一切，驚嘆說道：「他根本不像人類，我真的不知道他是怎麼在生理與心理上同時應付這一切的，他完全不是普通人。令人驚訝的是，他在完成這一切時，仍展現出高尚的品格，並體現了人們所重視的一切價值，而且真真切切地去做到。你懂嗎？看著他，真的、真的讓人感動。」

