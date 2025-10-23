台灣大賽》瑞恩攪局恐變「洋投大戰」 兄弟寫9年罕見紀錄？

鄭浩均。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台灣大賽第4戰確定因雨直接延到26日，對中信兄弟和樂天桃猿來說，前3戰先發投手都將獲得至少6天的完整休息，如果雙方都決定拿先發洋投廝殺後3戰，有可能寫下2016年以來台灣大賽最少先發土投紀錄。

中信G1先發羅戈、G2李博登、G3韋禮加都能滿血再戰後3戰，樂天「左右護法」魔神樂和威能帝亦是如此，甚至還有凱樂尚未在台灣大賽亮相，兩隊可能要廝殺到G7才有機會再看到本土投手先發。

中職史上單季台灣大賽最少本土先發投手是1998年，味全龍和興農牛打滿7戰沒有任何本土先發，7戰都是先發洋投廝殺，這也是史上唯一無先發土投的台灣大賽。

今年台灣大賽前3戰只有G3黃子鵬是本土先發，如果以1人次收尾將並列史上第2少，前一次是2016年中信兄弟跟義大犀牛的6戰系列賽，那一年中信6戰都派先發洋投，本土先發只有義大犀牛黃亦志在G5扛下1場，其他5戰都是先發洋投。如果中信今年以0先發土投收尾，將是相隔9年再現。

史上單季台灣大賽最多本土先發投手要追溯至1990、1991年，1990年打6戰動用9人次先發土投，包括涂鴻欽、康明杉、黃平洋、劉義傳、黃武雄、林琨瑋都有機會，洋投只有史東和賈西合計扛3戰先發。1991年則是7戰9人次土投。

