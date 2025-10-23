皇冠盃》和韓德森搭配出好的化學效應 徐薇淩談逆轉日本的關鍵

徐薇淩（左1）、韓德森（左2）今天對決日本隊。（特派記者粘藐云攝）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕2025國際皇冠盃今在南韓新韓國鄉村俱樂部球場點燃戰火，台灣一姐徐薇淩和加拿大名將韓德森（Brooke Henderson）聯手上演逆轉秀，兩人以贏2洞剩1洞擊敗日本古江彩佳、西郷真央，為世界隊賺進1分積分。徐薇淩認為，起初自己有點緊張也不知道該扮演怎樣的角色，但在第9到11洞連續抓下小鳥贏得3洞後，兩人開始慢慢找到搭配的感覺，自己也盡可能去分擔對方壓力。

徐薇淩生涯第2度參與皇冠盃，但前次是跟台灣選手一起組隊，這次加入世界隊和許多大牌選手合作，包含世界第4的紐西蘭名將高寶璟、第5名的胡爾（Charley Hull）還有世界排名25的韓德森，期待能擦出不同火花。

徐薇淩。（特派記者粘藐云攝）

徐薇淩今天和韓德森同組，對抗古江彩佳、西郷真央，雖然前8洞打完兩人落後，但她們連續贏下第9到11洞追平後，又再接再厲贏下第14和16洞，成功收下勝利。徐薇淩坦言，今天一下場心情有些緊張，「有點不知道該扮演怎樣的角色，一直在思考要怎麼幫對方信心喊話，還是要讓她做自己的事情，對我們來說，第9洞到11洞都贏下來後，情勢有點改變，我們也找到彼此合作的方式。」

提到和韓德森的互動，徐薇淩表示，其實兩人LPGA的置物櫃就在旁邊，經常會碰到也會閒聊，雖然比較少真的有機會一起練球或出去玩，但並不陌生。她也不諱言，這次和幾位選手搭配，她們都已經是能力和名氣都很高的大牌選手，所以彼此也不會特別去提醒對方該怎麼打，但會試著調整自己的方式，盡可能去減輕對方壓力，「韓德森的開球很遠，在5桿洞的部分會盡量讓她去發揮，自己或許打得保守一點，但有機會也會努力去搶博蒂。」

韓德森也稱讚徐薇淩在第16洞的長推桿表現很棒，提到這一場比賽，她說：「薇淩在第1洞打了一個很棒的博蒂，但接下來我們有點難去抓到博蒂，但我們也盡可能努力打好每一球，後面第9洞開始比賽就有了轉折。」

徐薇淩。（特派記者粘藐云攝）

韓德森。（特派記者粘藐云攝）

