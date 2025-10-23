自由電子報
台灣大賽》一軍生涯沒對過樂天 兄弟還有秘密武器

2025/10/23 16:24

鄭浩均、林暉盛。（資料照，記者林正堃攝）鄭浩均、林暉盛。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟今年擁有全聯盟最強大的本土先發戰力，台灣大賽前3戰尚未派上用場，曾旅美效力道奇隊的第1指名鄭浩均和林暉盛持續備戰中，只是「美美」原訂先發的G4受雨神攪局、延至26日，屆時中信跟樂天都有滿血的王牌洋投可使用，「美美」的先發有延後可能性。

鄭浩均和林暉盛不但都是中信第1指名，兩人從國體時就同隊，在道奇隊也當隊友，今年合力為中信扛下8場先發勝投，只有2敗，雙雙扮演「會贏球的投手」，原本外界期待G4能看見2人上演「前道奇連線」扳平系列賽，可惜雨勢攪局延後。

林暉盛表示，兩人在道奇隊的小聯盟應該有同場出賽過，「好像是我先投，但有點不是很確定。」但他也說，跟鄭浩均認識、同隊很久，從大學時期一直到職業，「如果可以一起比賽為球隊拿下勝利，這會是很棒的體驗，我們的目標都是一樣的。」

中信洋投韋禮加在G3靠著對戰陌生感的優勢壓制樂天，而林暉盛也有類似的優勢，他至今的一軍生涯尚未對過樂天，只有二軍有交手紀錄，但他說，「其實樂天也有一些二軍上來的選手，彼此都有一定的認識，沒有到很陌生。」

林暉盛在2023年選秀獲得第一指名，背負不小期待，前2季在一軍後援沒有好結果，今年二軍仍從牛棚出發，8月才轉先發，增加投球數的過程中就要上一軍支援先發，結果在4場繳出3勝1敗、防禦率2.86的好投，更成為2日下半季封王戰的勝利投手，有個驚奇的球季。

今年有轉換中繼和先發的經驗，讓林暉盛直言只要把任務交給他，「我覺得我都可以勝任，不管在哪個位置，我就會去做好被賦予的角色。」

