世界大賽》羅伯斯率隊拚二連霸 托瑞盛讚道奇打線比洋基王朝還可怕

2025/10/23 17:10

大谷翔平與道奇總教練羅伯斯。（資料照，歐新社）大谷翔平與道奇總教練羅伯斯。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇日前在國聯冠軍賽以4連勝橫掃釀酒人，將挑戰大聯盟睽違25年的連霸偉業，手握4冠的名人堂傳奇教頭托瑞（Joe Torre）非常肯定道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）的執教功力，更盛讚道奇豪華打線比當年洋基王朝還要強。

羅伯斯在2016年執掌道奇兵符，首年就榮獲國聯年度最佳教練，自此連續10年都帶隊打進季後賽，在2020年和2024年拿下世界大賽冠軍，他在季後賽累積65勝，在大聯盟歷史上排名第4，前3位分別是考克斯（Bobby Cox）的67勝、拉魯薩（Tony La Russa）的71勝，以及托瑞的84勝。

羅伯斯如今連續兩年率領道奇打進世界大賽，力拚二連霸的壯舉，上一次要追溯到托瑞執教的洋基王朝時期，從1998到2000年達成3連霸。托瑞對此表示，「羅伯斯真的幹得非常棒，當你曾經贏過冠軍，你就知道該怎麼再贏一次，但你不能沉浸在『看我做到了！』這種感覺裡，因為那樣你很快就很難再次奪冠。」

對於托瑞的這番話，羅伯斯完全同意，「沒錯，我們的確是這樣看待這個賽季的，我不認為去年做的任何事，對今年有任何影響，球隊裡有很多人甚至不是去年冠軍隊的一員。我們想要贏下今年的冠軍，為2025年這支球隊而戰。」

托瑞當年執教的洋基王朝，陣容星光熠熠，有塞揚名投克萊門斯（Roger Clemens）與名投「派帥」派提特（Andy Pettitte）；打線則由基特（Derek Jeter）、威廉斯（Bernie Williams）、波沙達（Jorge Posada）、馬丁尼茲（Tino Martinez）與歐尼爾（Paul O’Neill）等巨星領銜。

若是拿當時洋基陣容和今年道奇相比，托瑞認為，道奇真的有一批非常優秀的球員，他們的打線非常可怕，說實話，他們的進攻毫無疑問比當時的洋基還要強。

道奇將在世界大賽對上強敵藍鳥，羅伯斯坦言，最困難的一部分，就是讓球員在正確的時間打出最佳表現，要讓球員在162場例行賽都維持高水準的表現，並在季後賽中贏下13場，這真的非常不容易。

洋基傳奇教頭托瑞。（資料照，美聯社）洋基傳奇教頭托瑞。（資料照，美聯社）

