體育 棒球 日職

日職》大學最強打者立石正廣 3球團指名阪神抽中交涉權

2025/10/23 17:50

大學最強打者立石正廣，3球團指名阪神抽中交涉權。（取自產經體育）大學最強打者立石正廣，3球團指名阪神抽中交涉權。（取自產經體育）

〔體育中心／綜合報導〕2025年日職選秀會今天在東京登場，備受矚目的大學內野手立石正廣獲得廣島、火腿和阪神的第一輪指名，最後由阪神抽中獲得交涉權，U18世界盃火球男石垣元氣則是由羅德拿下交涉權。

21歲的立石正廣就讀於創價大學，身高180公分、體重86公斤，守備位置為三壘和二壘，是一名具有長打能力的右打者，打、跑、守俱佳，他在大二時曾在東京新大學聯盟春季賽奪下打擊三冠王，三、四年級曾入選大學日本代表隊，今年在春季賽繳出5轟、16打點和打擊率0.400的出色成績，被評為同世代第一名的強打者。

立石正廣在本屆選秀會獲得廣島、火腿和阪神的第一輪指名，最後由阪神抽中獲得交涉權。高中強投石垣元氣獲得羅德和歐力士的第一指名，最後由羅德抽中交涉權。

大學最強打者立石正廣，3球團指名由阪神抽中交涉權。（取自產經體育）大學最強打者立石正廣，3球團指名由阪神抽中交涉權。（取自產經體育）

來自高崎健康福祉大高崎高校的18歲火球男石垣元氣，9月初代表日本隊出征U18世界盃棒球賽，曾飆出追平最速158公里的火球，他在金牌戰對美國隊後援3.2局失1分。石垣元氣在該屆賽事登板3場，防禦率只有0.95，有2次救援成功，共投7.1局僅被敲出1支安打失1分，飆出7次三振，投出4次保送，每局被上壘率僅0.7。

曾創下高中通算最多140轟紀錄的史丹佛大學強打佐佐木麟太郎，在選秀會獲得橫濱DeNA與軟銀兩隊的第一指名，最終由軟銀首席棒球總管城島健司抽中交涉權。

石垣元氣。（圖片取自WBSC官網）石垣元氣。（圖片取自WBSC官網）

佐佐木麟太郎。（資料照，美聯社）佐佐木麟太郎。（資料照，美聯社）

