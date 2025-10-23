屏東接棒！2027年全國運動會屏縣登場

今年全國運動會屏東縣名列全國第7名，獲頒監察院院長獎，由秘書長楊慶哲（右）代表領獎。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2027年全國運動會屏東見！在運動部常務次長洪志昌見證下，屏東縣政府秘書長楊慶哲今（23）日於2025年全國運動會閉幕典禮中，從雲林縣長張麗善手中接下大會會旗，象徵運動精神及賽會籌辦的薪火相傳，也宣告後（2027）年全國運動會將在屏東縣登場。

屏東縣政府表示，今年全國運動會10月18日至23日舉行，為期6天賽會精彩落幕，雲林縣政府展現地主之誼，讓全國民眾感受體育的魅力與感動，凝聚全國的向心力，下屆由屏東縣接棒，縣府將以專業、創新及熱情打造一場最具特色的運動盛會。

今年屏縣共有525名隊職員及選手參賽，挑戰29個競賽項目，榮獲14金10銀7銅，總成績名列全國第7名，非六都第1名，獲頒監察院院長獎，其中競速溜冰屏東風光奪7金，穩居滑輪溜冰霸主地位，自由車、武術與舉重，順利完成連霸任務。

在閉幕典禮中，屏東縣府精心策劃會旗交接表演節目，由屏東縣明正國中舞蹈班帶來的「光影動能，未來啟航」，以現代舞蹈融合科技光影，展現屏東縣的創新思維與無窮潛能，舞者曼妙的姿態帶領著觀眾的目光，穿梭於光束與節奏間，感受屏東蓄勢待發的熱力與希望，演出不僅呼應屏東縣近年來積極推動半導體產業與太空科技發展的願景，也詮釋屏東縣以創新驅動城市，邁向未來的希望之城意象，傳遞迎向2027年全國運動會的決心。

屏東縣政府強調，自2020年全中運、2024年全民運至即將承辦的2027年全國運動會，10年內三度承辦全國性大型綜合運動賽會，充分展現屏縣豐富的籌辦經驗與城市能量。

明正國中舞蹈班表演，宣傳2027年全國運動 會在屏東縣舉辦。（屏東縣政府提供）

屏東縣府秘書長楊慶哲接下大會會旗。（屏東縣政府提供）

