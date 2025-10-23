自由電子報
台灣大賽》前3戰呈現「投高打低」 象猿恐改寫高懸32年最低得分紀錄

2025/10/23 19:55

台灣大賽前3戰呈現「投高打低」，中信兄弟只攻下3分，和樂天桃猿合計只得8分，都追平前3戰最低得分紀錄。（資料照合成圖）台灣大賽前3戰呈現「投高打低」，中信兄弟只攻下3分，和樂天桃猿合計只得8分，都追平前3戰最低得分紀錄。（資料照合成圖）

〔記者吳清正／台北報導〕台灣大賽前3戰呈現「投高打低」，中信兄弟只攻下3分，和樂天桃猿合計只得8分，都追平前3戰最低得分紀錄，週日第4戰起打擊必須加溫，以免改寫高懸32年的單季總冠軍賽最低得分紀錄。

1993兄弟象和統一獅的台灣大賽和今年一樣，前3戰出現2場完封，首戰兄弟陳義信投出完封勝，1：0力克統一，第2戰兄弟4：1再勝，第3戰統一阿Q投出完封勝，2：0擊敗兄弟，統一只得3分和兩隊合計8分的最低紀錄，直到今年首度被追平。

前4戰單隊最低得分紀錄同樣由統一保持，因為第4戰再被陳憲章（5局）和陳義信（4局）聯手完封，0：2敗陣。當年打完6場由兄弟奪得總冠軍，統一共得10分，兄弟也只有12分，單隊和兩隊合計22分至今仍是最低紀錄。

統一也曾創下台灣大賽單季單隊得最高得分紀錄，1996年打完6場擊敗味全龍，共攻下39分，2001年則在打滿7場的台灣大賽攻下41分，直到「彈力球年代」的2016年才被打破，當年義大犀牛打完6場擊敗中信，共攻下44分，2017年Lamigo桃猿則是只打4場就得42分。

