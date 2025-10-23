自由電子報
世界大賽》豪華四本柱健康出賽 官網記者盛讚：羅伯斯時代最強道奇

2025/10/23 20:28

道奇先發輪值四本柱史奈爾、山本由伸、大谷翔平和葛拉斯諾。（資料照合成圖）道奇先發輪值四本柱史奈爾、山本由伸、大谷翔平和葛拉斯諾。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇過去在季後賽都陷入先發投手不足的窘境，但今年的情況與過去截然不同，先發輪值全員健康備戰世界大賽。大聯盟官網記者蘭達瓦（Manny Randhawa）撰文指出，在現代季後賽逐漸傾向短局數、頻繁換投的時代，道奇四本柱的表現相當罕見。

道奇先發輪值四本柱史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和大谷翔平都在季後賽繳出好投，四人合計累積9勝1敗，防禦率僅1.40，被打擊率也只有0.132。根據數據顯示，史奈爾、山本由伸、葛拉斯諾和大谷翔平組成的道奇四本柱，在國聯冠軍戰系列賽的防禦率合計0.63，創下聯盟冠軍戰史上最低紀錄。另外，被打擊率僅0.118，是大聯盟史上任何至少三場季後賽系列賽中最低的。

道奇四本柱該系列賽共投了28.2局，這是自1990年運動家隊以來，首支在四戰系列賽中讓先發投超過28局的球隊。值得一提的是，道奇先發投手在2024年世界大賽5戰中只投了20局，但憑藉關鍵打擊與洋基隊的失誤，仍奇蹟般奪冠。

大聯盟官網記者蘭達瓦指出，在現代季後賽逐漸傾向短局數、頻繁換投的時代，道奇四本柱的表現相當罕見。他坦言，這樣的成果並非偶然，道奇刻意採取「長線戰略」，讓史奈爾、葛拉斯諾和大谷翔平在例行賽期間有充分的恢復時間。

蘭達瓦認為，這3人的手臂目前非常健康，道奇經歷連續2年面臨季後賽先發輪值人手不足的窘境，這次終於在最關鍵的時刻讓主力先發投手全員到齊，並盛讚今年的道奇打出羅伯斯（Dave Roberts）時代的季後賽最佳表現。道奇將在世界大賽對戰美聯勁敵藍鳥，挑戰睽違25年的連霸偉業。

