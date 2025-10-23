自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》涉賭風暴再起！ 熱火羅齊爾、拓荒者主帥畢拉普斯雙雙遭逮

2025/10/23 21:18

羅齊爾。（資料照，美聯社）羅齊爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）與邁阿密熱火隊後衛羅齊爾（Terry Rozier）在今日因涉及非法賭博先後被FBI逮捕。

《ESPN》知名記者查拉尼亞指出，熱火隊在今天開幕戰不敵魔術，羅齊爾並未出賽在佛羅里達州奧蘭多的飯店被捕。拓荒者總教練畢拉普斯則是在奧勒岡州遭到逮捕，據《ABC News》報導，他涉及一起與黑幫相關的非法撲克賭博案。

事件起於2023年3月23日黃蜂對鵜鶘的比賽，一名職業賭客在博弈平台有異常的投注行為，在短短46分鐘內就投注了30筆，全押在羅齊爾的得分、籃板、助攻全數「低於預期」，羅齊爾當時只打了10分鐘就退場，該賭客獲得1萬3759美元的獎金，導致多家博奕平台緊急關閉該項投注。。

羅齊爾的律師特拉斯提（Jim Trusty）曾向《ESPN 》表示，羅齊爾在2023年間曾多次與NBA和FBI官員會面，NBA當時已進行內部調查並認定他未違反聯盟規範。羅齊爾2024年被黃蜂交易至熱火，上季出賽64場，場均繳出10.6分、3.7籃板和2.6助攻。

關於畢拉普斯涉賭的具體細節尚不清楚，根據《ABC News》報導，該案件與一個黑幫背景的地下撲克賭博活動有關，FBI近月來已多次突襲相關據點。

畢拉普斯。（資料照，美聯社）畢拉普斯。（資料照，美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中