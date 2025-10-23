NBA》涉賭風暴再起！ 熱火羅齊爾、拓荒者主帥畢拉普斯雙雙遭逮

羅齊爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）與邁阿密熱火隊後衛羅齊爾（Terry Rozier）在今日因涉及非法賭博先後被FBI逮捕。

《ESPN》知名記者查拉尼亞指出，熱火隊在今天開幕戰不敵魔術，羅齊爾並未出賽在佛羅里達州奧蘭多的飯店被捕。拓荒者總教練畢拉普斯則是在奧勒岡州遭到逮捕，據《ABC News》報導，他涉及一起與黑幫相關的非法撲克賭博案。

事件起於2023年3月23日黃蜂對鵜鶘的比賽，一名職業賭客在博弈平台有異常的投注行為，在短短46分鐘內就投注了30筆，全押在羅齊爾的得分、籃板、助攻全數「低於預期」，羅齊爾當時只打了10分鐘就退場，該賭客獲得1萬3759美元的獎金，導致多家博奕平台緊急關閉該項投注。。

羅齊爾的律師特拉斯提（Jim Trusty）曾向《ESPN 》表示，羅齊爾在2023年間曾多次與NBA和FBI官員會面，NBA當時已進行內部調查並認定他未違反聯盟規範。羅齊爾2024年被黃蜂交易至熱火，上季出賽64場，場均繳出10.6分、3.7籃板和2.6助攻。

關於畢拉普斯涉賭的具體細節尚不清楚，根據《ABC News》報導，該案件與一個黑幫背景的地下撲克賭博活動有關，FBI近月來已多次突襲相關據點。

