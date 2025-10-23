倫敦球星挑戰賽》4局扳倒世界排名第7印度組合 馮翊新/郭冠宏首度闖進8強

馮翊新（右）、郭冠宏扳倒印度第二種子組合，闖進男雙8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕今年第二度合作的台南「新冠組合」馮翊新/郭冠宏，今晚在2025年WTT倫敦球星挑戰賽男雙首輪，以3:1力退世界排名第7的印度組合沙赫/塔卡爾，8強將對決香港何鈞傑/姚鈞濤及法國組合羅蘭德/諾德瑞斯特的勝方。

馮翊新/郭冠宏今年六月在史高比耶挑戰賽首度攜手，但在16強戰以2:3敗給日本的橫谷晟/岡野俊介，目前世界排名僅435，但他們在這一站逐漸打出默契，資格賽先以3:2擊敗香港組合林兆桓/關文皓，16強對決大會第二種子沙赫/塔卡爾也毫無懼色，首局馮郭配在8:6領先下連丟4分，之後雖然奮力化解2個局點，最終仍以10:12讓出；第2局起，台灣組合減少無謂失誤，以11:8、11:8連追2局。關鍵第4局，馮郭配克服開局0:3落後以6:4反超，印度隊雖然一度追平，但台灣組合隨即回穩，連拿4分取得10:6聽牌，印度隊隨後連續救回3個賽末點追到1分差，危急時刻馮翊新正手搶攻得手，最終11:9驚險晉級8強。

請繼續往下閱讀...

女單方面，世界排名45的17歲智淵乒乓球館小將葉伊恬，首輪也以11:8、7:11、11:4、11:7解決19歲的威爾斯小將赫爾西，繼歐洲青少年大滿貫賽之後拿下對戰2連勝，32強將遭遇重出江湖的37歲摩納哥老將楊曉欣。

