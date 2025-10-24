NBA拓荒者總教練與熱火後衛　各涉非法賭博遭逮捕

〔中央社〕美國聯邦調查局（FBI）表示，美國職籃NBA波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）與邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier），今天因涉嫌參與非法賭博被捕。

法新社報導，聯邦調查局局長巴特爾（Kash Patel）表示，畢拉普斯因涉嫌操縱非法撲克牌局被捕，這些牌局與黑手黨犯罪家族有關。

畢拉普斯目前是波特蘭拓荒者總教練，他曾效力底特律活塞，並且是NBA名人堂成員。

巴特爾在紐約的記者會說，羅齊爾與前NBA球員兼助理教練瓊斯（Damon Jones），均在體育博彩案被捕的6人之中。

美國檢察官諾切拉（Joseph Nocella）指出，49歲的畢拉普斯是30多名被起訴的嫌疑人之一，他們涉嫌參與一項「操縱非法撲克牌局的全國性計劃」，並使用「高科技舞弊」。

諾切拉另外指出，羅齊爾與瓊斯涉嫌參與「自美國線上體育博彩普遍合法化以來，極其明目張膽的腐敗計畫。」。這是一項「利用NBA球員與球隊機密資訊的內線體育博彩陰謀」。

諾切拉表示，被告們參與對夏洛特黃蜂、波特蘭拓荒者、洛杉磯湖人與多倫多暴龍球員表現的非法投注。

他表示NBA已配合調查，也因此在今天公布起訴書。

紐約市警察局長提許（Jessica Tisch）舉出一個實例。2023年3月23日的一場比賽，當時羅齊爾正為黃蜂效力，羅齊爾讓同夥「知道他計劃因疑似受傷而提前退場」。

「利用這些訊息，同夥成員對羅齊爾在比賽中的預期表現押注超過20萬美元」，「羅齊爾開賽僅僅9分鐘就退場，這些賭注帶來數萬美元利潤。」

提許表示，至於畢拉普斯涉嫌操縱的非法撲克牌局，組織者使用「可讀牌的客制洗牌機、帶條碼的牌組，以及隱藏在桌子與燈具中的攝影機」。

「受害者以為自己坐在一張公平的牌桌上」，「結果他們被騙了數百萬美元」。

畢拉普斯2014年以球員身分退役，並自2021年起擔任拓荒者總教練。他還參加球隊今年賽季的首場比賽，但拓荒者最終敗給明尼蘇達灰狼。

31歲的羅齊爾在2015年選秀會被波士頓塞爾蒂克以第16順位選中。他11年NBA職業生涯中效力過3支球隊，場均13.9分。不過羅齊爾目前腿筋受傷，未能參加熱火今年賽季首戰。

羅齊爾的律師查斯提（James Trusty）在一份聲明中表示，檢察官「似乎只是輕信一些極其不實的消息來源，而不是依靠確鑿的證據」。

查斯提表示，NBA已認為羅齊爾沒有問題，這些檢察官卻重提這樁毫無根據的案件。

「（羅齊爾）不是賭徒，但他不怕走上戰場，而且他期待贏得這場戰鬥。」

美國檢察官諾切拉表示，這起運動博彩案的起訴與去年前NBA球員、多倫多暴龍前鋒波特（Jontay Porter）被捕有關。波特因捲入賭球醜聞而遭NBA處以終身禁賽。

波特被控根據自己場上表現投注。他已承認電信詐欺罪，目前正待判決。

根據NBA規定，NBA球員禁止對NBA比賽進行投注。

前NBA全明星球員阿里納斯（Gilbert Arenas）今年7月被捕，罪名是在其洛杉磯豪宅舉辦非法高額撲克牌局，阿里納斯拒絕認罪。（編譯：屈享平）1141024

