網球》沙烏地阿拉伯將辦大師賽！「鈔能力」讓ATP千分賽首度擴編

2025/10/24 07:13

第2屆「六王大滿貫」甫於沙烏地阿拉伯落幕。（取自官網）第2屆「六王大滿貫」甫於沙烏地阿拉伯落幕。（取自官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ATP職業男網總會與沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）旗下的SURJ 運動投資公司共同宣布，大師賽最快2028年即將於沙國舉辦，這也是千分等級大賽近35年來首度擴編，使得原本年度9站大師賽變成10站。

這是ATP自1990年推出「超9大師賽」以來首見盛況，因盛產石油而擁有「鈔能力」的沙烏地阿拉伯，確定自原本已有的印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅、馬德里、羅馬、多倫多或蒙特婁、辛辛那提、上海和巴黎之後，成為第10個大師賽主辦國，相關細節後續公布。

ATP主席高登齊（Andrea Gaudenzi）自豪表示，這是多年努力的成果，並強調沙烏地阿拉伯展現出「對於網球運動的真誠承諾，不僅在職業賽場，也致力於各層面更廣泛地推廣這項運動。」SURJ運動投資公司董事長莫格倫（Bander Bin Mogren）則認為，把千分等級大師賽引入沙烏地阿拉伯，是該地區網球運動向前邁進的重要一步，「體現我們舉辦世界級賽事的雄心壯志。」

近年來中東地區挾著強大財力積極投入網球運動，包括阿拉伯聯合大公國杜拜、阿布達比、卡達杜哈都固定推出男、女職業賽，吉達和利雅德也分別承辦ATP新生代年終賽、WTA年終總決賽；至於推出兩屆的「六王大滿貫」邀請賽，更以超越大滿貫冠軍的鉅額獎金炒熱話題。

