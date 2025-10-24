世界大賽》想跟大谷翔平討回送他的球帽！ 藍鳥主帥：該把東西還來了吧

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥在2023年季後無緣簽下二刀流巨星大谷翔平，如今雙方將在世界大賽正面對決，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）在賽前記者會開玩笑，想跟大谷要回當初送他的球帽。

在與道奇簽下10年7億美元天價合約前，大谷曾於2023年美國時間12月4日與藍鳥高層在藍鳥春訓基地會面，當時藍鳥球團以最高規格接待，不僅為大谷準備好專屬置物櫃、球衣與訓練裝備，還送上特製的加拿大外套給他的愛犬Decoy，而大谷也將這些物品全數打包帶走，但最終並沒有選擇加盟藍鳥。

如今命運讓雙方在世界大賽相遇，藍鳥總教練施奈德幽默表示，想討回當初送大谷的禮物，「我希望他有把那頂帽子帶來，他在我們會面時拿走的那頂藍鳥隊帽子，還有那件給Decoy的夾克，該把我們的東西還來了吧。」

施奈德也指出，他不確定當時距離簽下大谷有多接近，「當我們與他會面時，感覺不錯，也感覺他對我們球團的反饋很好，但你永遠不會知道一位自由球員的想法，所以你不太能去想『如果』，你得專注於我們現有的26位球員。」

即便沒能網羅大谷，藍鳥依舊走到世界大賽，施奈德直呼：「我認為我們有一支非常出色的球隊，擁有一群令人難以置信的球員，我覺得一切的發展都是命中注定的結果。」

