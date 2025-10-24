世界大賽》藍鳥新人耶薩維奇扛G1先發 認為大谷能在投打兩端造成傷害

藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽將在台灣時間週六正式開打，睽違32年挺進世界大賽的多倫多藍鳥將迎戰衛冕軍洛杉磯道奇。藍鳥首戰將派出22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage），迎戰道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）。對於扛下世界大賽G1先發，耶薩維奇今天受訪坦言，「我超興奮的！」、「昨晚根本睡不太著，腦袋一直轉不停。」

耶薩維奇是藍鳥在2024年選秀會首輪選進的大物，今年從小聯盟1A火速出發，9月升上大聯盟舞台，僅有3場例行賽出賽經驗，就進入球隊季後賽名單。耶薩維奇在季後賽3場出賽，拿到2勝1敗、防禦率4.20，共投15局賞22次三振，他有著高壓式投球姿勢，出手角度為69度，搭配招牌指叉球來解決對手。

「你看看我現在的卡車，簡直像一輛行動房車。」耶薩維奇談到自己的車子豐田Tundra皮卡笑說，「經歷那麼多地方停留，現在每次球隊出門再回來都要換飯店，所以我只好精簡行李，只帶真正需要的東西在行李箱。」

藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇。（法新社）

耶薩維奇將在世界大賽G1先發登板，首先要面對道奇首棒打者就是日本巨星大谷翔平。耶薩維奇說，「他是一名特別的選手，他能在棒球投打兩端造成傷害...我們只需要上場並做自己，如果需要調整來限制他，我們會做出調整。」

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）表示，當家強投高斯曼（Kevin Gausman）有可能會是世界大賽第2戰或第3戰的先發，藍鳥隊其他先發的人選還有41歲塞揚強投薛哲（Max Scherzer）、前塞揚強投畢伯（Shane Bieber）。

施奈德說，「我們試著和每個人談話，了解他們的身體狀況，也檢視過去他們在休息天數上的慣例，看看這對系列賽後續的安排會有什影響，還有他們各自面對道奇時的對戰情況。讓高斯曼多休一天是有道理的，不過我們仍在評估具體安排，可能會是第2戰或第3戰。」

藍鳥總教練施奈德。（路透）

