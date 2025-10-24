自由電子報
世界大賽》大谷翔平笑談藍鳥教頭想討回的球帽 準備好迎接球迷噓聲

2025/10/24 09:02

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽將在台灣時間週六正式開打，洛杉磯道奇將在客場碰上多倫多藍鳥。對於藍鳥總教練施奈德（John Schneider）開玩笑說，想跟日本巨星大谷翔平要回當初送他的球帽。大谷今天受訪對此回應，這頂球帽還在自家車庫。

大谷翔平在2023年季後成為自由球員，當時大谷該年12月4日造訪藍鳥隊在佛州的春訓基地，並與藍鳥高層會面，藍鳥隊當時送出球帽、以及特製的外套給大谷愛犬Decoy。施奈德今在賽前記者會開玩笑說，「該是把東西還給我們的時候了。」

大谷翔平受訪對此笑說，「（球帽）在車庫內，我會好好保存。」大谷也提到，「那段期間對我來說也是非常棒的經驗，包含球團高層的人們在內，都是很出色的人。我當時覺得那是一支很棒的球隊。能夠在這樣的舞台再次與那支球隊交手很棒。」

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

「最終只能選擇一支球隊，如果可以，球員都希望能在不同球隊體驗打球的感覺。就像我剛才說的，能在這樣優秀的球隊、很棒的國家裡，盡情打棒球，是非常難得又美好的經歷。」大谷翔平說道。

對於可能會面對藍鳥主場球迷的「強烈噓聲」，大谷翔平說，前一次來到多倫多時也遇到球迷噓聲，「上次的噓聲相當猛烈，不過我覺得那也是包含對棒球的熱愛，體現很棒的國民性，所以我也會去享受。」

