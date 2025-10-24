自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》前隊友洩漏球隊機密 詹皇、湖人無端捲入賭球風波

2025/10/24 09:14

前NBA球員瓊斯（左）捲入賭球案。（美聯社）前NBA球員瓊斯（左）捲入賭球案。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣時間23日，美國FBI開始逮捕非法賭博人員行動，其中包含了NBA相關人士畢拉普斯（Chauncey Billups）、羅齊爾（Terry Rozier），另外「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的前隊友瓊斯（Damon Jones）也在逮捕名單中，讓湖人、詹姆斯無端捲入這場賭球風波中。

FBI指出瓊斯是這波被逮捕了34人之一，他因為涉嫌洩漏湖人內部資訊，提前告知賭客球隊機密的傷病消息因而被捕，消息人士告訴《ESPN》，被洩漏的人正是湖人隊的詹姆斯，而目前起訴書中顯示，詹姆斯並沒有任何不當行為。

《ESPN》報導指出，瓊斯在美國時間2023年2月9日湖人隊公鹿的比賽前，提前洩漏詹姆斯會因傷缺賽的消息，要另一名同謀大量下注在公鹿上，該場比賽最終湖人敗給公鹿。

此外，瓊斯在美國時間2024年1月15日湖人對雷霆的比賽前，也向同謀洩漏球隊內部資訊。

目前湖人沒有對瓊斯的行為發表評論，總教練瑞迪克（JJ Redick）在受訪時僅表示，球隊早在FBI行動之前就已經拿到聯盟本季的反賭規範，球隊內部也開過會，不過都與這次調查無關。

瓊斯2005至2008年曾在騎士和詹姆斯當過隊友，退役後多次和詹姆斯在休賽季一起訓練，漢姆（Darvin Ham）帶隊時曾是湖人非正式成員，不過在瑞迪克上任後就離開了球隊。

