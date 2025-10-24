自由電子報
MLB季後賽》狂讚大谷翔平神級二刀流 41歲名投薛哲盼能激勵小球員

2025/10/24 10:15

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽將在台灣時間週六正式開打，道奇將在客場碰上藍鳥。道奇日本巨星大谷翔平在國聯冠軍賽G4上演神級二刀流表現，讓藍鳥41歲塞揚名投薛哲（Max Scherzer）今天受訪表示，「大谷所做的事情真的很了不起，我是他的大粉絲。」

大谷翔平在國聯冠軍賽G4面對釀酒人，「投手大谷」交出6局賞10K無失分好投、「打者翔平」轟出三響砲，幫助道奇連兩年挺進世界大賽。

薛哲今天受訪表示，大谷翔平在投打兩方面的表現，對棒球的各個層面都有正面影響，「太不可思議了。我只希望少棒的小球員能看到他，夢想著這樣的時刻，並想要去實現它。我總是聽到很多故事，（小孩）都只想當投手，那讓我很抓狂。不，成為一名的棒球選手，上場比賽，打擊、投球，做任何事情，玩多項運動。」

藍鳥41歲塞揚名投薛哲。（美聯社）藍鳥41歲塞揚名投薛哲。（美聯社）

薛哲生涯對決大谷翔平6個打數，被敲2安、賞對方2次三振。薛哲認為，大谷翔平的打擊技術提升至另一個層次，而且他又動了韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），現在處於再度以先發投手身分復出的過程，「我非常期待明年隨著他累積投球局數，會展現出怎樣的投球表現。」

曾在2021年短暫效力過道奇的薛哲說，道奇是一支非常有天賦的球隊，也提到自己在洛杉磯有一段美好的時光。

