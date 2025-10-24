全運會落幕基隆市3金2銀5銅 女「泳」將鄧羽彣穿金戴銀+銅

鄧羽彣（圖中）在「2025全國運動會」個人在游泳不同項目拿下1金1銀1銅；其中，代表基隆參加馬拉松游泳女子10公里勇奪金牌，締造3連霸紀錄。（圖為基隆市教育處提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕「2025全國運動會」昨天（23日）在雲林縣閉幕，基隆有200位選手參賽，受到基隆市長謝國樑賽前加碼提高住宿費及膳食費補助支持下，選手締造3金2銀5銅佳績，這也是基隆市參加全運會有史以來最佳成績。

基隆市教育處副處長楊永芬指出，全運會賽事中，以「游泳」及「跆拳」2項為最大贏家，囊括3金2銀3銅；當中最亮眼的選手為游泳項目鄧羽彣，挑戰「馬拉松游泳10公里」締造3連霸，另外「女子1500公尺自由式」及「女子800公尺自由式」也分獲1銀1銅的好成績，個人爲基隆市摘下1金1銀1銅3面獎牌，成為名符其實的大贏家。

另外，跆拳賽事中，世錦賽金牌選手林侑萱，是國內少數擅長品勢及對打2項目的選手，本屆全運會賽事，披上基隆市戰袍，摘下個人品勢及團體品勢2面金牌，基隆市在全運會中，含金量最高的選手，也是基隆市重點培育人才。

楊永芬提到，今年值得一提的項目分別為「霹靂舞」及「拳擊」，由王奎恩及郭恩如2人，首度搭配參加霹靂舞混合組男女混合賽，2人憑藉創新與默契，為基隆市在全運會霹靂舞項目首度奪銅牌；還有，孫志豪首度參加拳擊男子組第5量級中，過關斬將為基市摘下全運會拳擊首面銅牌。

「2025全國運動會」23日落幕，基隆市共獲得3金2銀5銅，圖為孫志豪過關斬將，為基市摘下全運會拳擊首面銅牌。（圖為基隆市政府提供）

「2025全國運動會」23日落幕，基隆市共獲得3金2銀5銅，圖為由王奎恩及郭恩如2人，首度搭配參加霹靂舞混合組奪下銅牌。（圖為基隆市政府提供）

「2025全國運動會」23日落幕，圖為跆拳道品勢女子組團體賽奪下金牌三嬌娃，圖由左至右依序為簡湘玲、林侑萱、葉伃晴。（圖為基隆市政府提供）

