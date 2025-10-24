自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全運會落幕基隆市3金2銀5銅 女「泳」將鄧羽彣穿金戴銀+銅

2025/10/24 09:35

鄧羽彣（圖中）在「2025全國運動會」個人在游泳不同項目拿下1金1銀1銅；其中，代表基隆參加馬拉松游泳女子10公里勇奪金牌，締造3連霸紀錄。（圖為基隆市教育處提供）鄧羽彣（圖中）在「2025全國運動會」個人在游泳不同項目拿下1金1銀1銅；其中，代表基隆參加馬拉松游泳女子10公里勇奪金牌，締造3連霸紀錄。（圖為基隆市教育處提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕「2025全國運動會」昨天（23日）在雲林縣閉幕，基隆有200位選手參賽，受到基隆市長謝國樑賽前加碼提高住宿費及膳食費補助支持下，選手締造3金2銀5銅佳績，這也是基隆市參加全運會有史以來最佳成績。

基隆市教育處副處長楊永芬指出，全運會賽事中，以「游泳」及「跆拳」2項為最大贏家，囊括3金2銀3銅；當中最亮眼的選手為游泳項目鄧羽彣，挑戰「馬拉松游泳10公里」締造3連霸，另外「女子1500公尺自由式」及「女子800公尺自由式」也分獲1銀1銅的好成績，個人爲基隆市摘下1金1銀1銅3面獎牌，成為名符其實的大贏家。

另外，跆拳賽事中，世錦賽金牌選手林侑萱，是國內少數擅長品勢及對打2項目的選手，本屆全運會賽事，披上基隆市戰袍，摘下個人品勢及團體品勢2面金牌，基隆市在全運會中，含金量最高的選手，也是基隆市重點培育人才。

楊永芬提到，今年值得一提的項目分別為「霹靂舞」及「拳擊」，由王奎恩及郭恩如2人，首度搭配參加霹靂舞混合組男女混合賽，2人憑藉創新與默契，為基隆市在全運會霹靂舞項目首度奪銅牌；還有，孫志豪首度參加拳擊男子組第5量級中，過關斬將為基市摘下全運會拳擊首面銅牌。

「2025全國運動會」23日落幕，基隆市共獲得3金2銀5銅，圖為孫志豪過關斬將，為基市摘下全運會拳擊首面銅牌。（圖為基隆市政府提供）「2025全國運動會」23日落幕，基隆市共獲得3金2銀5銅，圖為孫志豪過關斬將，為基市摘下全運會拳擊首面銅牌。（圖為基隆市政府提供）

「2025全國運動會」23日落幕，基隆市共獲得3金2銀5銅，圖為由王奎恩及郭恩如2人，首度搭配參加霹靂舞混合組奪下銅牌。（圖為基隆市政府提供）「2025全國運動會」23日落幕，基隆市共獲得3金2銀5銅，圖為由王奎恩及郭恩如2人，首度搭配參加霹靂舞混合組奪下銅牌。（圖為基隆市政府提供）

「2025全國運動會」23日落幕，圖為跆拳道品勢女子組團體賽奪下金牌三嬌娃，圖由左至右依序為簡湘玲、林侑萱、葉伃晴。（圖為基隆市政府提供）「2025全國運動會」23日落幕，圖為跆拳道品勢女子組團體賽奪下金牌三嬌娃，圖由左至右依序為簡湘玲、林侑萱、葉伃晴。（圖為基隆市政府提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中