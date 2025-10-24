世界大賽》這什麼怪力！大谷翔平轟到第5層看台 狂炸14轟全壘打秀

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽明天登場，道奇日本巨星大谷翔平今在室外進行打擊練習，頻頻把球轟出大牆，展現火燙手感。

大谷與赫南德茲（Teoscar Hernández）和佛里曼（Freddie Freeman）分在同一組練打。大谷一共揮棒33次，其中有14球形成全壘打，最遠一轟還打到第5層看台，估計飛行距離有150公尺，大秀恐怖怪力。

大谷罕見在戶外進行打擊練習，他表示有些只能在戶外確認的東西，他想好好確認一下，「雖然在例行賽期間不太需要這樣做，但現在比賽變少了，我想藉此確認一些細節。」

當媒體追問細節內容時，大谷笑著回應：「那是秘密！」

大谷翔平在今年季後賽打了10場，繳出5轟、9打點，打擊率0.220、OPS為0.967。

