世界大賽》道奇先發太夢幻讓他安心告別！ 神獸克蕭透露退休關鍵因素

〔體育中心／綜合報導〕將在季後引退的道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw），準備迎來生涯最後一次世界大賽，今天受訪時，他也透露讓他下定決心離開投手丘的關鍵因素。

克蕭在記者會上，點名球隊星光熠熠的先發投手群--山本由伸、大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow），正是讓他能夠安心交棒的原因。

「這次世界大賽就是最好的例子，我還能投球沒錯，但現在球隊有4位令人難以置信的先發投手。」克蕭直呼，「也許我狀況不差，但我並不在先發輪值中，這是件好事，不是讓人難過的事。」

雖然距離退役倒數計時，但這位昔日道奇王牌並沒有太多不捨，「我做出了正確的決定，內心很平靜。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）已表明，會把克蕭放進世界大賽名單，至於是否會安排他登板，羅伯斯指出：「當然了，如果有機會讓克蕭上場，那會很棒。不過我不會被情感左右，會依據最合適的情況做出選擇，若他能再登板，那將是件美好的事。」

克蕭在今年季後賽有過1場登板，後援2局被敲6安包含2轟，痛失5分（4責失），防禦率高達18.00。

