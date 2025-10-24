MLB》曾被大谷翔平賞164公里火球 皇家強打當面質問：為何要討厭我...

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年世界大賽將在台灣時間週六正式開打，道奇將在客場碰上藍鳥。道奇日本巨星大谷翔平今天賽前接受媒體訪問，客串擔任媒體記者的皇家隊強打帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）當面問說，「你為何要討厭我！」

大谷翔平曾在2023年經典賽複賽，當時曾對代表義大利隊的帕斯昆汀諾飆出102英哩（約164.1公里）的火球。而今年道奇在美國時間6月28日面對皇家，「投手大谷」又對帕斯昆汀諾飆出101.7英哩（約163.6公里）的火球。

今天大谷翔平接受媒體採訪，帕斯昆汀諾提問：「為何要對我丟這麼用力？為何你要討厭我？」

大谷翔平。（法新社）

大谷翔平笑回，「因為你是一名很棒的打者，我必須這樣做。」帕斯昆汀諾接著再說：「這理由不夠好，你真的投太快了，翔平。」

帕斯昆汀諾本季出賽160場，交出32轟、113分打點，打擊率2成64的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.798。

此外，帕斯昆汀諾、光芒22歲超大物卡米內洛（Junior Caminero）、運動家巴特勒（Lawrence Butler）將在世界大賽期間擔任客串的媒體記者。

The two fastest pitches Shohei Ohtani has ever thrown were both to Vinnie Pasquantino ... two years apart.



Naturally, Vinnie had to find out why. pic.twitter.com/EUyTvtw8OW — MLB （@MLB） October 23, 2025

