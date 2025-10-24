自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》小畢歇特回得來嗎？ 藍鳥總教練透露4種可能

2025/10/24 11:14

小畢歇特如果能打世界大賽，二游、DH、代打都是可能擔任的角色。（法新社）小畢歇特如果能打世界大賽，二游、DH、代打都是可能擔任的角色。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥、道奇明天將進行世界大賽第一戰，目前藍鳥已經確定要由菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage）扛先發，不過陣中明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）能否回歸還未知，對此總教練施奈德（John Schneider）也透露了他的計畫。

小畢歇特9月初扭傷左膝後，便沒有出賽紀錄，本來有計畫要在美聯冠軍賽復出，不過因傷勢未癒而作罷。《ESPN》指出，在又經過2週休養後，目前小畢歇特傷勢有明顯好轉，而他本人受訪也表示感覺好很多了。

本賽季小畢歇特打擊率高達.311，位居全大聯盟第2，僅次於洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），如能回歸預期對藍鳥打線會有很大幫助。

藍鳥總教練施奈德表示，小畢歇特已經接受過二壘接球、游擊實戰傳接球訓練，今天也給他安排了差不多的訓練內容，目前主要關注點是在他的防守細節上。

施奈德還透露，球隊對於小畢歇特有多個安排想法，包含守二壘、守游擊、或是擔任指定打擊，另外擔任代打也是選項之一，對此施奈德說，現在已經到最後關頭了，他遇見各種狀況都有可能發生，但還是要等訓練結束後和小畢歇特聊聊，看狀況才決定。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中