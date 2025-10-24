世界大賽》小畢歇特回得來嗎？ 藍鳥總教練透露4種可能

小畢歇特如果能打世界大賽，二游、DH、代打都是可能擔任的角色。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥、道奇明天將進行世界大賽第一戰，目前藍鳥已經確定要由菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage）扛先發，不過陣中明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）能否回歸還未知，對此總教練施奈德（John Schneider）也透露了他的計畫。

小畢歇特9月初扭傷左膝後，便沒有出賽紀錄，本來有計畫要在美聯冠軍賽復出，不過因傷勢未癒而作罷。《ESPN》指出，在又經過2週休養後，目前小畢歇特傷勢有明顯好轉，而他本人受訪也表示感覺好很多了。

本賽季小畢歇特打擊率高達.311，位居全大聯盟第2，僅次於洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），如能回歸預期對藍鳥打線會有很大幫助。

藍鳥總教練施奈德表示，小畢歇特已經接受過二壘接球、游擊實戰傳接球訓練，今天也給他安排了差不多的訓練內容，目前主要關注點是在他的防守細節上。

施奈德還透露，球隊對於小畢歇特有多個安排想法，包含守二壘、守游擊、或是擔任指定打擊，另外擔任代打也是選項之一，對此施奈德說，現在已經到最後關頭了，他遇見各種狀況都有可能發生，但還是要等訓練結束後和小畢歇特聊聊，看狀況才決定。

