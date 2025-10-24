自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》慘遭道奇橫掃 釀酒人教頭嘆分區賽打滿5場有影響

2025/10/24 11:57

釀酒人總教練墨菲。（法新社）釀酒人總教練墨菲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕例行賽豪取97勝的釀酒人，卻在國聯冠軍賽遭道奇4戰橫掃出局。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）今天受訪坦言，「我覺得球隊在那個系列賽沒有發揮出最佳水準，若能做到的話，情況可能會有一些不同，但道奇隊狀況正好。」

《ESPN》報導，道奇今年在團隊薪資和豪華稅的支出高達5.095億美元，本季豪華稅估計為1.68億美元，超越釀酒人整季團隊薪資的1.248億美元。

剛升為釀酒人棒球事務總裁的阿諾德（Matt Arnold）表示，「我們不需要考慮這項運動的經濟問題，那超出我們的控制範圍。在我們的情況下，我們能做什麼？這就是我的出發點。」

阿諾德指出，「我們會擁有所需的資源，球團老闆也支持我們打到一支具有競爭力的球隊，許多小市場球隊無法這樣說，但我們可以，而且也有不好球隊花大錢，最後卻沒有闖進季後賽。所以我不認為一切都只是錢的問題。」

釀酒人棒球營運部總裁阿諾德。（美聯社）釀酒人棒球營運部總裁阿諾德。（美聯社）

釀酒人連3年奪得國聯中區冠軍，例行賽對決道奇6場全贏的釀酒人，卻在國聯冠軍賽遭道奇橫掃，這4場各只拿到1分。釀酒人隊史仍在尋求首座世界大賽冠軍。釀酒人前一次打進世界大賽，已經是1982年的時候。

墨菲提到，釀酒人在國聯分區賽和小熊打滿5場時，情緒上已經筋疲力盡，反觀道奇處於巔峰狀態，「我不認為道奇每一個系列賽都能打出那樣的水準，他們並不是每個系列賽都具有宰制力。我們在球季中證明這點，所以我不覺得是『我們怎樣才能達到那個水準？』，我認為從來沒有任何一支球隊能達到那個水準。」

「我不覺得我們對上道奇的表現有多慘，只是我們沒有拿出最好的狀態，不過這當中有許多可以學習的地方，如何讓球隊打得更穩定？其中之一是，如果分區系列賽不是打滿5場，就能多休息幾天，這些因素都會產生影響。」墨菲說道。

