NBA》累！雷霆開季前2戰都2OT史上首見 SGA轟生涯新高55分退溜馬

〔記者盧養宣／綜合報導〕衛冕軍雷霆今踢館溜馬主場，上演上季總冠軍賽戲碼，繼例行賽首戰後，今又再經歷二度延長，此役靠一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）貢獻生涯新高55分，以141：135氣走溜馬，雷霆也成為史上首支開季前2戰都遇到2OT的球隊。

溜馬上季總冠軍賽鏖戰7場不敵雷霆，一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）因右腳阿基里斯腱撕裂本季報銷，中鋒透納（Myles Turner）也轉戰公鹿，新賽季挑戰不少，今首節靠西亞卡姆（Pascal Siakam）獨攬11分，帶著25：22領先進入次節，不過雷霆很快在「SGA」帶領下還以顏色，打完上半場取得54：47反超，吉爾吉斯亞歷山大前兩節12罰11中，獨得21分。

易籃後，雙方你來我往，溜馬靠板凳群點點開花追分，在第四節開始前追到78：81，決勝節兩軍持續激戰，吉爾吉斯亞歷山大最後13秒2罰僅1中，西亞卡姆接下來的跳投得手，幫助溜馬追到113：113，雷霆將最後一擊交給「SGA」操刀，但他在外線出手未果，雙方只能加班再戰。

雷霆前一戰才與火箭廝殺至2度延長險勝，今還是沒能與對手在正規時間結束前分出勝負，溜馬一度靠馬瑟倫（Bennedict Mathurin）2罰俱中後握有5分領先，但米契爾（Ajay Mitchell）的三分打再助雷霆追到118：118，吉爾吉斯亞歷山大最後27秒後撤步跳投先幫雷霆取得124：122優勢，但馬瑟倫得手幫助溜馬逼平比數，也讓比賽再進入二度延長。

雷霆在2OT以一波11：4的攻勢搶得先機，在溜馬追近比分時，吉爾吉斯亞歷山大都能站上罰球線再度助隊拉開差距，終場以6分差帶走勝利，吉爾吉斯亞歷山大此役31投15中，罰球26罰23中，攻下生涯新高55分，米契爾板凳出發挹注26分，溜馬以馬瑟倫36分最佳，西亞卡姆挹注32分、15籃板。

