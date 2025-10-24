自由電子報
世界大賽》扛下道奇終結者蛻變「大魔神」 佐佐木朗希內心話：例行賽沒貢獻

2025/10/24 12:41

佐佐木朗希。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本新星佐佐木朗希在季後賽扛下終結者重任，表現亮眼獲得「大魔神」封號，如今將迎來世界大賽舞台，他有感而發道出感謝。

佐佐木朗希挑戰大聯盟首年路途坎坷，出賽8場就因右肩夾擠症候群進傷兵名單，8月中旬開始到小聯盟3A進行復健賽，起初先發內容表現不理想，轉為後援後投出好表現，獲得重返大聯盟的機會，更搖身一變成為道奇牛棚最穩定的存在。

即將踏上世界大賽舞台，佐佐木朗希直言：「老實說，例行賽期間我幾乎沒有太多貢獻，能靠著隊友的力量走到這裡，站上這個舞台，我真的很感激。我希望能發揮實力幫助球隊，讓這成為我棒球人生中寶貴的經驗。」

佐佐木朗希在季後賽登板7場，摘下3次救援成功、1次中繼成功，合計8局投球只失1分，防禦率1.13，被問及保持穩定表現的原因，他指出自己並不在意個人成績，只專於幫球隊贏球，「誠實面對自己的角色，做好能做的事，這可能就是表現穩定的原因吧。」

談到對藍鳥的印象，朗希表示：「打線的串聯性很強，contact很好，有時候能夠一棒定勝負，是一支很有韌性、頑強的球隊。」

