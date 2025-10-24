PLG》東超對決宇都宮拿21分 勇士正式簽下測試洋將柏萊特

富邦勇士簽下測試洋將柏萊特。（球團提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG台北富邦勇士今天正式宣布，與在東亞超級聯賽首戰拿下21分的測試洋將柏萊特（Bennie Boatwright）完成簽約。

現年29歲的柏萊特來自美國，身高208公分、體重107公斤，具備出色的外線投射與切入能力，擁有全能身手，自2019年展開生涯，過往曾效力於NBA G聯盟、以色列、墨西哥、菲律賓職籃（PBA）及中國CBA等聯賽，2023-24 PBA賽季中，場均繳出30.3分、12籃板、3.5助攻的亮眼成績。儘管2024年4月不幸遭逢阿基里斯腱斷裂傷勢，經過一年休養後，成功重返球場。

請繼續往下閱讀...

今年8月，勇士隊與柏萊特簽下測試合約，並於10月8日東超首戰對陣日本宇都宮時代表勇士出賽，該場比賽他上場30分鐘，攻下21分，包含5顆三分球，投籃命中率高達58%，展現極佳的進攻效率與比賽狀態。

勇士球團指出，經教練團評估，柏萊特在進攻端擁有優異的外線投射，特別擅長弧頂三分、面框切入與高位策應能力，自大學時期以來三分命中率皆穩定維持在 35% 以上，兼具內線球員罕見的傳球視野與協調性，加上過往表現穩定，甚至曾被列為菲律賓國家隊歸化人選之一，相信有他的加入，能為球隊注入更多變化與競爭力。

