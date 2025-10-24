自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》A.戈登50分白忙一場！柯瑞轟42分率勇士延長賽力退金塊

2025/10/24 12:59

柯瑞。（法新社）柯瑞。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士今在主場與金塊激戰至延長賽，在一哥（Stephen Curry）42分領軍之下，以137：131擊敗金塊，也讓此役繳出生涯新高50分的A.戈登（Aaron Gordon）徒留遺憾。

勇士在開幕戰靠巴特勒（Jimmy Butler）31分領軍擊敗詹姆斯（LeBron James）缺陣的湖人，迎來本季首戰的金塊來勢洶洶，A.戈登火力全開，上半場外線7投7中獨攬25分，幫助金塊打完前兩節取得70：61領先。

柯瑞下半場帶領勇士展開反撲，第三節拿下13分，幫助球隊在末節開始前追到94：94，前三節就拿下32分的A.戈登決勝節手感仍然火燙，在球隊被勇士反超之際個人連拿10分，幫助金塊再度要回優勢，不過關鍵時刻柯瑞跳出來，先以罰球弭平差距，倒數1分24秒外線破網助勇士追到117：117。

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

此役手感奇佳的A.戈登最後26秒展現強心臟投進超前三分彈，勇士在暫停過後也靠柯瑞三分球追平，約基奇（Nikola Jokic）最後一擊失手，雙方以120：120加班再戰。

雙方延長賽持續激戰，本季來到勇士的哈佛德（Al Horford）在倒數3分鐘飆進逆轉三分球，接著D.格林（Draymond Green）、巴特勒　柯瑞輪流得手助隊擴大領先，終場就以6分差帶走勝利。

柯瑞此役外線12投6中貢獻42分，巴特勒挹注21分，庫明加（Jonathan Kuminga）進帳14分。金塊方面，A.戈登三分球11投10中拿下50分仍無法率隊贏球，約基奇（Nikola Jokic）23投8中，挹注21分、13籃板、10助攻大三元，J穆雷（Jamal Murray）拿下25分、10助攻。

A.戈登。（歐新社）A.戈登。（歐新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中