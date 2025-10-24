NBA》A.戈登50分白忙一場！柯瑞轟42分率勇士延長賽力退金塊

柯瑞。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士今在主場與金塊激戰至延長賽，在一哥（Stephen Curry）42分領軍之下，以137：131擊敗金塊，也讓此役繳出生涯新高50分的A.戈登（Aaron Gordon）徒留遺憾。

勇士在開幕戰靠巴特勒（Jimmy Butler）31分領軍擊敗詹姆斯（LeBron James）缺陣的湖人，迎來本季首戰的金塊來勢洶洶，A.戈登火力全開，上半場外線7投7中獨攬25分，幫助金塊打完前兩節取得70：61領先。

請繼續往下閱讀...

柯瑞下半場帶領勇士展開反撲，第三節拿下13分，幫助球隊在末節開始前追到94：94，前三節就拿下32分的A.戈登決勝節手感仍然火燙，在球隊被勇士反超之際個人連拿10分，幫助金塊再度要回優勢，不過關鍵時刻柯瑞跳出來，先以罰球弭平差距，倒數1分24秒外線破網助勇士追到117：117。

柯瑞。（美聯社）

此役手感奇佳的A.戈登最後26秒展現強心臟投進超前三分彈，勇士在暫停過後也靠柯瑞三分球追平，約基奇（Nikola Jokic）最後一擊失手，雙方以120：120加班再戰。

雙方延長賽持續激戰，本季來到勇士的哈佛德（Al Horford）在倒數3分鐘飆進逆轉三分球，接著D.格林（Draymond Green）、巴特勒 柯瑞輪流得手助隊擴大領先，終場就以6分差帶走勝利。

柯瑞此役外線12投6中貢獻42分，巴特勒挹注21分，庫明加（Jonathan Kuminga）進帳14分。金塊方面，A.戈登三分球11投10中拿下50分仍無法率隊贏球，約基奇（Nikola Jokic）23投8中，挹注21分、13籃板、10助攻大三元，J穆雷（Jamal Murray）拿下25分、10助攻。

A.戈登。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法