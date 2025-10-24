MLB》曾是太空人奪冠成員卻陷「作弊醜聞」 史普林格：那是過去的事了...

史普林格。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇、藍鳥明天將在世界大賽正式交鋒。這也是藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）自2017年後，再度於世界大賽戰場對上道奇。被問及2017年太空人作弊醜聞的話題時，史普林格僅說，「說到底，最終我還有工作要做，也要比賽要專注。這就是我的計畫。」

太空人隊在2017世界大賽擊敗道奇，奪得隊史首冠，史普林格是當年以5轟、打擊率3成79，整體攻擊指數（OPS）1.471，勇奪該年世界大賽MVP。但這座冠軍也因為違法偷暗號醜聞蒙塵。

被問到是否有戴2017年世界大賽冠軍戒指、或是收到前太空人隊友聯絡時，史普林格對此僅表示，「你知道，那是過去的事了。現在要專注是此刻，我有聽到不少人的消息，你知道，來自各處、各層面的人都有。」

史普林格。（路透）

由於世界大賽第3戰至第5戰將在道奇球場舉行，有媒體問到是否期待回到道奇球場。史普林格說，「我別無選擇，你知道，我得回去那。會把專注度放在比賽，盡自己所能打比賽。對面那支球隊非常強，大家都知道這點，看看會發生什麼吧。」

史普林格說，「我知道還有工作要做，希望我還能有更多令人難忘的打席。之後我會回顧、反思一切。但現在，對我來說只有一件事，我們有工作要做，我們必須擊敗道奇隊。」

史普林格在美聯冠軍賽G7擊出逆轉三分砲，幫助藍鳥睽違32年挺進世界大賽。史普林格今年季後賽出賽11場，繳出4轟、9打點，打擊率2成39表現，整體攻擊指數（OPS）為0.930。

現年36歲的史普林格，他在2021年以6年1.5億美元加盟藍鳥。史普林格本季例行賽出賽140場，貢獻32轟、84分打點，打擊率3成09的表現。

