自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》曾是太空人奪冠成員卻陷「作弊醜聞」 史普林格：那是過去的事了...

2025/10/24 14:09

史普林格。（美聯社）史普林格。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇、藍鳥明天將在世界大賽正式交鋒。這也是藍鳥球星「春天哥」史普林格（George Springer）自2017年後，再度於世界大賽戰場對上道奇。被問及2017年太空人作弊醜聞的話題時，史普林格僅說，「說到底，最終我還有工作要做，也要比賽要專注。這就是我的計畫。」

太空人隊在2017世界大賽擊敗道奇，奪得隊史首冠，史普林格是當年以5轟、打擊率3成79，整體攻擊指數（OPS）1.471，勇奪該年世界大賽MVP。但這座冠軍也因為違法偷暗號醜聞蒙塵。

被問到是否有戴2017年世界大賽冠軍戒指、或是收到前太空人隊友聯絡時，史普林格對此僅表示，「你知道，那是過去的事了。現在要專注是此刻，我有聽到不少人的消息，你知道，來自各處、各層面的人都有。」

史普林格。（路透）史普林格。（路透）

由於世界大賽第3戰至第5戰將在道奇球場舉行，有媒體問到是否期待回到道奇球場。史普林格說，「我別無選擇，你知道，我得回去那。會把專注度放在比賽，盡自己所能打比賽。對面那支球隊非常強，大家都知道這點，看看會發生什麼吧。」

史普林格說，「我知道還有工作要做，希望我還能有更多令人難忘的打席。之後我會回顧、反思一切。但現在，對我來說只有一件事，我們有工作要做，我們必須擊敗道奇隊。」

史普林格在美聯冠軍賽G7擊出逆轉三分砲，幫助藍鳥睽違32年挺進世界大賽。史普林格今年季後賽出賽11場，繳出4轟、9打點，打擊率2成39表現，整體攻擊指數（OPS）為0.930。

現年36歲的史普林格，他在2021年以6年1.5億美元加盟藍鳥。史普林格本季例行賽出賽140場，貢獻32轟、84分打點，打擊率3成09的表現。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中