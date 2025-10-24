自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

世界大賽》被海關問拿「美國護照」 佛里曼談在母親故鄉多倫多出賽深有感觸

2025/10/24 14:57

佛里曼。（法新社）佛里曼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇、藍鳥明天將在世界大賽正式交鋒。雙親來自加拿大的道奇明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman），曾兩度代表加拿大隊參加世界棒球經典賽
，但佛里曼今天受訪提到，如果多倫多球迷開噓，他能理解。

大聯盟官網報導，佛里曼隨道奇飛到多倫多後，一下飛機就遇到加拿大式善意玩笑，身為美國和加拿大的雙重國籍公民，佛里曼向海關出示美國護照時，「海關人員說，『為何不用你的加拿大護照？』」佛里曼回憶此事時笑說，「所以我一落地就開始這樣的事。」

「接著我父親也飛來，我們到了飯店，球隊那正好有團體聚餐，他看著餐桌上的菜色就說：『哇，這讓我想起自己年輕的時候。』因為整桌都是肉、馬鈴薯和蔬菜，他說感覺像是我小時候的週日晚餐。」佛里曼說道。

佛里曼的母親蘿絲瑪莉‧佛里曼（Rosemary Freeman）在他10歲時逝世，佛里曼雖然是出生在南加州，他的父母是從加拿大安大略省搬過來。

佛里曼。（美聯社）佛里曼。（美聯社）

因此佛里曼認為自己來到多倫多後，會覺得自己離母親更親近一點，「我想這也是為何回到這裡對我來說有特別意義，這讓我感覺離母親更近，她深愛加拿大的每一件事。」佛里曼也提到，過去他們常去看藍鳥對上天使的比賽。

佛里曼過往到多倫多比賽，總是獲得藍鳥球迷歡迎。佛里曼提到，即使這次情況不同，他也完全不在意，「如果我被噓，我可以理解。我知道，因為我是客隊的一員，但加拿大，這個國家，對我和我的家人們都意義重大，我真的很開心能回到這裡。」

道奇明天在藍鳥主場羅傑斯中心（Rogers Centre）的世界大賽首戰，將是佛里曼生涯第73場季後賽，卻也是佛里曼第一次需要帶護照的季後賽戰場。

佛里曼說，「回到多倫多比賽...我們每次來這裡都覺得特別，但這次更特別一點，這是最大的舞台。顯然有更多人問起蘿絲瑪莉‧佛里曼。我總是說，如果人們在談論我母親，我們就是在做一件好事，讓她的記憶繼續活著。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中