世界大賽》被海關問拿「美國護照」 佛里曼談在母親故鄉多倫多出賽深有感觸

佛里曼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇、藍鳥明天將在世界大賽正式交鋒。雙親來自加拿大的道奇明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman），曾兩度代表加拿大隊參加世界棒球經典賽

，但佛里曼今天受訪提到，如果多倫多球迷開噓，他能理解。

大聯盟官網報導，佛里曼隨道奇飛到多倫多後，一下飛機就遇到加拿大式善意玩笑，身為美國和加拿大的雙重國籍公民，佛里曼向海關出示美國護照時，「海關人員說，『為何不用你的加拿大護照？』」佛里曼回憶此事時笑說，「所以我一落地就開始這樣的事。」

「接著我父親也飛來，我們到了飯店，球隊那正好有團體聚餐，他看著餐桌上的菜色就說：『哇，這讓我想起自己年輕的時候。』因為整桌都是肉、馬鈴薯和蔬菜，他說感覺像是我小時候的週日晚餐。」佛里曼說道。

佛里曼的母親蘿絲瑪莉‧佛里曼（Rosemary Freeman）在他10歲時逝世，佛里曼雖然是出生在南加州，他的父母是從加拿大安大略省搬過來。

佛里曼。（美聯社）

因此佛里曼認為自己來到多倫多後，會覺得自己離母親更親近一點，「我想這也是為何回到這裡對我來說有特別意義，這讓我感覺離母親更近，她深愛加拿大的每一件事。」佛里曼也提到，過去他們常去看藍鳥對上天使的比賽。

佛里曼過往到多倫多比賽，總是獲得藍鳥球迷歡迎。佛里曼提到，即使這次情況不同，他也完全不在意，「如果我被噓，我可以理解。我知道，因為我是客隊的一員，但加拿大，這個國家，對我和我的家人們都意義重大，我真的很開心能回到這裡。」

道奇明天在藍鳥主場羅傑斯中心（Rogers Centre）的世界大賽首戰，將是佛里曼生涯第73場季後賽，卻也是佛里曼第一次需要帶護照的季後賽戰場。

佛里曼說，「回到多倫多比賽...我們每次來這裡都覺得特別，但這次更特別一點，這是最大的舞台。顯然有更多人問起蘿絲瑪莉‧佛里曼。我總是說，如果人們在談論我母親，我們就是在做一件好事，讓她的記憶繼續活著。」

