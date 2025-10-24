MLB季後賽》大谷翔平罕見暢飲慶功 日媒曝光「妻子的奉獻」

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇「二刀流」巨星大谷翔平目前在多倫多為明天開打的世界大賽備戰，日本週刊《女性SEVEN》則以成功男性背後必有偉大女性的角度出發，報導大谷在上週六道奇在國聯冠軍賽4連勝橫掃晉級的慶功夜，之所以能夠放鬆地暢飲香檳，就是因為當晚有妻子真美子負責開車，甚至自己婉拒大嫂團的舉杯小酌，堪稱「妻子的奉獻」。

大谷在去年2月宣布和前日本女籃國手田中真美子結婚，並於今年4月迎接第1個小孩到來，而在女兒出生後，真美子就鮮少公開亮相，在這次季後賽她也因為育兒未隨隊到客場，只有主場比賽才會到場。在上週六由大谷先發的國聯冠軍賽第4戰賽前，就有一段他和真美子推著嬰兒車一同前往球場的影片在網路瘋傳，而該役大谷上演6局飆10K無失分，且單場轟出3發全壘打的壯舉，在助隊晉級世界大賽後，他則開心地說：「我們還要再贏4場，會全力以赴，今晚盡情享受美酒吧！」

11月6日號的《女性SEVEN》就引用球團人士說法，表示大谷一向在香檳慶祝時都很開心，但這一晚特別興奮，甚至直接對著香檳瓶喝，「這種罕見的放鬆，不僅是為了慶祝，更因為在球場裡，有一個讓他倍感安心的存在。」而這個「安心的存在」，指的當然就是真美子。

報導指出，真美子賽後也與女兒、愛犬Decoy一直等到慶功結束，接近晚上10點才離開，而她似乎早就準備好自己會負責開車回家，因此當大嫂團成員也在貴賓室舉杯小酌時，她婉拒笑說：「我還要開車，所以就不喝了。」球團相關人士也透露，當晚確實有人目擊到真美子熟練地操控方向盤，駕駛著大谷家的白色大型SUV，優雅地駛離球場，以「妻子的奉獻」讓大谷無後顧之憂。

