自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》大谷翔平罕見暢飲慶功 日媒曝光「妻子的奉獻」

2025/10/24 14:13

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇「二刀流」巨星大谷翔平目前在多倫多為明天開打的世界大賽備戰，日本週刊《女性SEVEN》則以成功男性背後必有偉大女性的角度出發，報導大谷在上週六道奇在國聯冠軍賽4連勝橫掃晉級的慶功夜，之所以能夠放鬆地暢飲香檳，就是因為當晚有妻子真美子負責開車，甚至自己婉拒大嫂團的舉杯小酌，堪稱「妻子的奉獻」。

大谷在去年2月宣布和前日本女籃國手田中真美子結婚，並於今年4月迎接第1個小孩到來，而在女兒出生後，真美子就鮮少公開亮相，在這次季後賽她也因為育兒未隨隊到客場，只有主場比賽才會到場。在上週六由大谷先發的國聯冠軍賽第4戰賽前，就有一段他和真美子推著嬰兒車一同前往球場的影片在網路瘋傳，而該役大谷上演6局飆10K無失分，且單場轟出3發全壘打的壯舉，在助隊晉級世界大賽後，他則開心地說：「我們還要再贏4場，會全力以赴，今晚盡情享受美酒吧！」

11月6日號的《女性SEVEN》就引用球團人士說法，表示大谷一向在香檳慶祝時都很開心，但這一晚特別興奮，甚至直接對著香檳瓶喝，「這種罕見的放鬆，不僅是為了慶祝，更因為在球場裡，有一個讓他倍感安心的存在。」而這個「安心的存在」，指的當然就是真美子。

報導指出，真美子賽後也與女兒、愛犬Decoy一直等到慶功結束，接近晚上10點才離開，而她似乎早就準備好自己會負責開車回家，因此當大嫂團成員也在貴賓室舉杯小酌時，她婉拒笑說：「我還要開車，所以就不喝了。」球團相關人士也透露，當晚確實有人目擊到真美子熟練地操控方向盤，駕駛著大谷家的白色大型SUV，優雅地駛離球場，以「妻子的奉獻」讓大谷無後顧之憂。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中