自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》亞太業餘錦標賽首輪 台將黃凱駿並列第8最佳

2025/10/24 14:32

黃凱駿。（AAC提供）黃凱駿。（AAC提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025年亞太業餘錦標賽在杜拜阿聯酋高爾夫俱樂部議會球場正式開賽，第一回合賽事中，3位選手泰國勞帕克迪（Fifa Laopakdee）、澳洲選手道林（Billy Dowling）和越南選手黎慶興（Le Khanh Hung）打出66桿，並列第1。台灣選手以黃凱駿並列第8，表現最佳。

「今天我的開局不錯，上來就抓到兩個小鳥，整體也很不錯，1號木和鐵桿都不錯，17個洞都順利上了果嶺，而且幾乎將推桿都放在10英尺之內。只出現了一個三推柏忌。整體是很好的一輪。」20歲的勞帕克迪表示，今年第4次來到亞太業餘錦標賽的賽場，他有望突破在2022年創下的並列第5的最佳戰績。

道林今年也是20歲，他很滿意自己交出66桿，「今天我的推桿很好，有些洞切得也不錯。」明天將在中午開球，他表示自己會做好準備，注意飲食，做好防曬工作，保持體力。這是他第3次來到亞太業餘錦標賽，此前最佳成績是2023年的第10名。

17歲的黎慶興則是抓到1隻老鷹和4隻小鳥，交出無柏忌的一輪。「很高興這一輪執行了自己的策略，做到了相信自己。」在13號洞，他兩桿上果嶺之後，長推抓鷹，為這一輪增添亮點。這是黎慶興繼2023年以來，第2次參加亞太業餘錦標賽。2023年，他在這個比賽獲得並列第24名。

本週6位參賽的台灣選手裡，以黃凱駿表現最佳。19歲的他在首次參加的亞太業餘錦標賽裡，抓到6隻小鳥，吞下2個柏忌，交出低於標准桿4桿68桿，目前排在並列第8位，「今天長桿的狀況都還不錯，後推桿有幾個很短的birdie推沒有推進，但整體很不錯。」黃凱駿很滿意自己的表現，昨天他請隨隊的運動防護員做了調整，又睡得很早，所以今早起來感覺就不錯。對於明天的比賽，他繼續保持狀態。

第5次參與亞太業餘錦標賽的實力選手陳季群，交出71桿，排在並列第17位。由於沒有合適的桿弟，陳季群選擇了自己背著球包打比賽，對體力挑戰非常大。最後一洞，他沒有按照賽前的策略用3號木開球，而是直接選擇了Driver，最後抓到小鳥，也是一個不錯的收官，「為了明天保持更好的狀態，他今天比賽結束就返回酒店休息，希望明天繼續打出好成績。」帶隊教練蔡叢宇表示。

蕭育楷交出72桿，謝睿哲、許柏丞、余俊廷都交出74桿。

第一次來到亞太業餘錦標賽的許柏丞表示：「我的Driver和推桿今天都不錯，但是鐵桿和切桿太爛了」，許柏丞表示自己的目標就是成功晉級，所以明天會盡量打出低標準桿的成績，「我覺得兩天總成績在Even Par就有機會獲得晉級」。

亞太業餘錦標賽由亞太高爾夫聯合會（APGC）、R&A和美國大師賽共同創立於2009年，旨在進一步推動亞太地區業餘高爾夫球運動發展。

賽事一直採用72洞比桿賽賽制，36洞比拼後，前60名（含並列）選手將獲得晉級。今年的冠軍在保持業餘身份的情況下，將獲得2026年美國名人賽和第154屆英國公開賽參賽資格，亞軍將獲得參加英國公開賽最終資格賽資格，前3名將獲得第131屆英國業餘錦標賽參賽資格。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中