高球》亞太業餘錦標賽首輪 台將黃凱駿並列第8最佳

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025年亞太業餘錦標賽在杜拜阿聯酋高爾夫俱樂部議會球場正式開賽，第一回合賽事中，3位選手泰國勞帕克迪（Fifa Laopakdee）、澳洲選手道林（Billy Dowling）和越南選手黎慶興（Le Khanh Hung）打出66桿，並列第1。台灣選手以黃凱駿並列第8，表現最佳。

「今天我的開局不錯，上來就抓到兩個小鳥，整體也很不錯，1號木和鐵桿都不錯，17個洞都順利上了果嶺，而且幾乎將推桿都放在10英尺之內。只出現了一個三推柏忌。整體是很好的一輪。」20歲的勞帕克迪表示，今年第4次來到亞太業餘錦標賽的賽場，他有望突破在2022年創下的並列第5的最佳戰績。

道林今年也是20歲，他很滿意自己交出66桿，「今天我的推桿很好，有些洞切得也不錯。」明天將在中午開球，他表示自己會做好準備，注意飲食，做好防曬工作，保持體力。這是他第3次來到亞太業餘錦標賽，此前最佳成績是2023年的第10名。

17歲的黎慶興則是抓到1隻老鷹和4隻小鳥，交出無柏忌的一輪。「很高興這一輪執行了自己的策略，做到了相信自己。」在13號洞，他兩桿上果嶺之後，長推抓鷹，為這一輪增添亮點。這是黎慶興繼2023年以來，第2次參加亞太業餘錦標賽。2023年，他在這個比賽獲得並列第24名。

本週6位參賽的台灣選手裡，以黃凱駿表現最佳。19歲的他在首次參加的亞太業餘錦標賽裡，抓到6隻小鳥，吞下2個柏忌，交出低於標准桿4桿68桿，目前排在並列第8位，「今天長桿的狀況都還不錯，後推桿有幾個很短的birdie推沒有推進，但整體很不錯。」黃凱駿很滿意自己的表現，昨天他請隨隊的運動防護員做了調整，又睡得很早，所以今早起來感覺就不錯。對於明天的比賽，他繼續保持狀態。

第5次參與亞太業餘錦標賽的實力選手陳季群，交出71桿，排在並列第17位。由於沒有合適的桿弟，陳季群選擇了自己背著球包打比賽，對體力挑戰非常大。最後一洞，他沒有按照賽前的策略用3號木開球，而是直接選擇了Driver，最後抓到小鳥，也是一個不錯的收官，「為了明天保持更好的狀態，他今天比賽結束就返回酒店休息，希望明天繼續打出好成績。」帶隊教練蔡叢宇表示。

蕭育楷交出72桿，謝睿哲、許柏丞、余俊廷都交出74桿。

第一次來到亞太業餘錦標賽的許柏丞表示：「我的Driver和推桿今天都不錯，但是鐵桿和切桿太爛了」，許柏丞表示自己的目標就是成功晉級，所以明天會盡量打出低標準桿的成績，「我覺得兩天總成績在Even Par就有機會獲得晉級」。

亞太業餘錦標賽由亞太高爾夫聯合會（APGC）、R&A和美國大師賽共同創立於2009年，旨在進一步推動亞太地區業餘高爾夫球運動發展。

賽事一直採用72洞比桿賽賽制，36洞比拼後，前60名（含並列）選手將獲得晉級。今年的冠軍在保持業餘身份的情況下，將獲得2026年美國名人賽和第154屆英國公開賽參賽資格，亞軍將獲得參加英國公開賽最終資格賽資格，前3名將獲得第131屆英國業餘錦標賽參賽資格。

