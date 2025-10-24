自由電子報
TPVL》連莊小魔女第4位韓援曝光！三星獅啦啦隊吳瑞律加盟

2025/10/24 14:49

連莊小魔女將加入新成員。（連莊提供）連莊小魔女將加入新成員。（連莊提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台中連莊在台灣職業排球聯賽（TPVL）元年以5連勝穩居龍頭，球隊啦啦隊「連莊小魔女」今宣布第4位韓籍成員，迎來三星獅啦啦隊吳瑞律（오서율）加盟。

吳瑞律在韓國擁有豐富的啦啦隊經歷，橫跨棒球、籃球、足球與拳擊等多項運動領域，目前任職於三星獅棒球隊啦啦隊、高陽索諾天空槍手籃球隊啦啦隊，並擔任華城足球俱樂部應援團長，同時也是黑色武術拳擊隊啦啦隊成員。此次遠赴台灣並跨足排球領域、加入連莊小魔女，象徵持續拓展應援事業版圖、挑戰全新舞台的決心。

對於即將加盟小魔女啦啦隊，吳瑞律表示，「能夠把我對應援的熱情和能量傳遞給台灣球迷，我感到非常激動，希望在台灣也能像在韓國擔任應援團長時一樣，帶來充滿真心的表演，展現我多樣的魅力。」她笑說，雖然自認唱歌實力「普通」，但非常喜歡唱歌與表演，希望未來能用歌聲與舞姿，為球迷帶來更多元的應援體驗。

連莊小魔女啦啦隊原有八名成員，由隊長陳伊領軍，成員包括玥晨、以恩、小李子、娜比，以及韓籍成員「水原女神」金吉娜、高人氣樂天女孩廉世彬，與清新風格新星高佳彬，今再迎來新成員吳瑞律加入。

吳瑞律。（連莊提供）吳瑞律。（連莊提供）

