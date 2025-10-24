TPBL》特攻主場開幕戰登場 Passion Sisters金渡兒、JJUBI新莊體育館首秀

中信特攻賽後啦啦隊及球員簽名會。（特攻提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL新北中信特攻將在10月25日、26日在新莊體育館進行主場開幕戰，先前中信特攻球團已宣佈，場館座位進行部分優化調整，並新增多項觀賽體驗，讓球迷能以更舒適、更熱血的方式應援。

特攻球團指出，10月25日、26日台灣集中保管結算所「Run And Dunk 衝擊」開幕主題週登場，上一季廣受好評的「衝電樂園」將再度升級，全新推出大小朋友都喜愛的「Flash Carnival Game－滾球遊戲、飛向籃筐」和「Switch 遊戲區」，原有的「特務拍貼機」和「Play with Thunder 氣墊區」也會持續開放；10月25日，最熱鬧的「FUN電遊行」將由啦啦隊女孩－Passion Sisters、特攻吉祥物－Thunder、台灣人壽吉祥物－阿龍和驚喜嘉賓一起在「特攻基地」遊行，還有限量小禮物和特別表演等著大家！10月26日則是由「哇哈哈劇團」帶來全新親子舞台劇－「出發！一起冒險吧！」邀請球迷一起冒險。

上一賽季榮獲「年度啦啦隊」殊榮的Passion Sisters，開幕週應援陣容再提升，JJUBI、金渡兒將在新莊體育館初登板亮相，與少鹽、沛婕、怡琪、牛奶、芊芊、璇璇、瑄和WENDY一起為特務軍團全力應援，兩日賽後，中信特攻也將分別舉行PS女孩與特攻全隊球員簽名會，10月26日則邀請到最可愛的小太陽「暖暖」來到球場，為賽事開球。

新北中信特攻籃球隊以美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）的縮寫「DEA」作為隊名，宣示「反毒」為球隊核心理念，希望透過籃球運動的熱血正能量，獲得更多年輕族群支持，幫助年輕學子培養良好的運動習慣，降低接觸毒品的風險。結合體育與反毒教育的理念獲得「捷醫國際生物科技股份有限公司」及「聯達資訊股份有限公司」的認同與支持，開幕週兩日分別各邀請500名學童到新莊體育館觀看球賽，並將參觀「中國信託反毒教育基金會」攤位，認識毒品帶來的危害、避免誤觸毒品陷阱。在賽訓之餘，新北中信特攻將持續深入校園推廣籃球運動及反毒教育，也歡迎企業團體共襄盛舉，一同為下一代的未來努力。

10月25日 FUN電遊行、10月26日 「哇哈哈劇團」全新親子舞台劇－「出發！一起冒險吧！」。（特攻提供）

中信特攻10月26日開球嘉賓暖暖。（特攻提供）

中信特攻新聞稿開幕週啦啦隊應援陣容。（特攻提供）

