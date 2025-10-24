世界大賽》如何封鎖「最終魔王大谷」 大聯盟官網幫藍鳥想辦法

大谷翔平。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕多倫多藍鳥將在世界大賽迎戰衛冕軍道奇，力拚睽違32年的世界大賽冠軍，最要警戒的打者當然非日本二刀流巨星大谷翔平莫屬，大聯盟官網撰文點出封鎖「最終魔王大谷」的關鍵。

大聯盟官網撰文形容大谷翔平對於藍鳥來說是「最終大魔王」，若想奪冠，就必須打倒他。藍鳥總教練施奈德（John Schneider）也有同樣的看法，「大谷是完全不同等級的存在，他能在場上做到別人做不到的事。他就像我們至今擊敗過的所有強者的綜合體。」

大谷翔平在季後賽遭左投壓制，但藍鳥先發輪值全是右投，要如何能夠封鎖大谷成為一大重點，耶薩維奇（Trey Yesavage））與高斯曼（Kevin Gausman）擅長投指叉球，但大谷對右投指叉球的打擊率高達０.358，長打率０.868，強勁擊球率為63%，然而兩人的指叉球品質極佳，季後賽對戰左打者合計44打數僅3安打，被打擊率只有0.068。

薛哲（Max Scherzer）與畢伯（Shane Bieber）對上大谷可能要靠曲球取勝，大谷面對右投的曲球揮空率有45%，可能是兩人壓制他的最佳策略。兩人也都投滑球與卡特球，但大谷擅長打這兩個球種，打擊率為０.311，長打率０.784，強勁擊球率為68%。

另外藍鳥牛棚左投洛爾（Eric Lauer）、利特爾（Brendon Little）和魯哈蒂（Mason Fluharty）很有可能可以拿來對付大谷翔平，因為3人的出手角度都在40度以下，大谷翔平對於出手角度40度以下的投手，對戰打擊率下降至0.238，長打率0.347，三振率為33%。

大谷對左投變化球的揮空率達38%，但打擊率仍有0.333，也就是說，他雖容易揮空，但一旦擊中，球就會非常危險。這三人也都偶爾會投卡特球，而大谷在2025年面對左投的卡特球比例僅3%，因此這也可能成為出其不意的武器。

大谷翔平在今年季後賽出10場，繳出5轟、9打點，打擊率0.220、OPS為0.967。

