網球》蕾巴金娜東京復仇勇闖4強 搶搭年終賽末班車

〔記者梁偉銘／綜合報導〕蕾巴金娜（Elena Rybakina）甜蜜復仇，以6：3、7：6（7：4）擊敗加拿大19歲新星姆博珂（Victoria Mboko），哈薩克第2種子晉級東京女網賽4強，也搶搭11月利雅德WTA年終總決賽的8強末班車。

「面對她的比賽非常艱難，上次也是同樣勢均力敵的苦戰。」蕾巴金娜汲取8月蒙特婁4強爆冷慘遭姆博珂大逆轉的教訓，如今這項日本首都進行的WTA500等級職業賽再相逢，強勢打法壓制年輕對手，尤其她在次盤化解盤末點後，搶7時連得4分拉開差距，激戰1小時32分鐘討回顏面，這位2022年溫布頓錦標賽冠軍說：「很高興今天能直落二出線。第2盤我們打得非常膠著，雙方發球都很好，搶7時放手強攻才能順勢關門。」

26歲的蕾巴金娜狀態持續回升，週六將與捷克第6種子諾絲可娃（Linda Noskova）爭奪冠軍戰門票，她也跟上白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）、波蘭史薇泰克（Iga Swiatek）、美國衛冕者高芙（Coco Gauff）、安尼西莫娃（Amanda Anisimova）、佩古拉（Jessica Pegula）、凱絲（Madison Keys）以及義大利保莉妮（Jasmine Paolini）的腳步，連續第3年躋身年終賽。

