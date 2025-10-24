自由電子報
皇冠盃》第18洞關鍵小鳥！徐薇淩／韓德森逼平南韓 世界隊分組第1

2025/10/24 17:01

徐薇淩。（特派記者粘藐云攝）徐薇淩。（特派記者粘藐云攝）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕國際皇冠盃今進行第2日賽事，世界隊迎戰地主南韓，並延續前一天的組合，徐薇淩搭檔加拿大名將韓德森（Brooke Henderson），兩人在第18洞靠著韓德森的關鍵推桿抓下小鳥，贏下該洞也成功逼平南韓高真榮／柳海蘭，賺進0.5分；至於高寶璟和胡爾（Charley Hull）則以1洞之差擊敗金孝周／崔慧珍，拿下1分，總計世界隊兩日取得3分，目前位居B組第1，晉級機會濃厚。

世界隊在首日對日本拿下1勝、1和，取得1.5分的積分，和同組的南韓並列第1，今天兩隊正面交鋒。世界隊今天延續前一日戰術安排，由徐薇淩搭配韓德森，但因為是碰上地主，吸引不少南韓球迷進場觀戰，給予世界隊不小壓力。

徐薇淩和韓德森在前5洞打完一度領先，但在第7、第12洞南韓組合都靠著博蒂贏下這兩洞，一度超車，但徐薇淩／韓德森第15洞都抓下小鳥搶回一洞，可惜下一洞又被對手超車，到了最後第18洞，韓德森關鍵推桿抓下小鳥，幫助世界隊贏下該洞，雙方各拿4洞扯平，世界隊賺進0.5分積分。

至於高寶璟和胡爾的組合，前9洞打完取得1洞領先，轉場後又拿下第11洞，打得強勢，但南韓組合實力也不容小覷，她們在第13、17洞獲勝扳平，高寶璟／胡爾展現世界前5的水準，第18洞頂住壓力，胡爾抓下小鳥，最後以贏1洞擊敗金孝周／崔慧珍。

世界隊今天拿下1勝1和，賺進1.5分，加上首日的1.5分，目前以3分位居B組第1，南韓以2分緊追在後，日本和瑞典都是累積1.5分；世界隊明天要迎戰瑞典隊，力拚晉級週日4強決賽。

韓德森抓下關鍵小鳥，和徐薇淩擊拳慶祝。（特派記者粘藐云攝）韓德森抓下關鍵小鳥，和徐薇淩擊拳慶祝。（特派記者粘藐云攝）

