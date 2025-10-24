亞青運》跆拳道品勢斬獲1金3銅 潘筱晴奪金：享受在空中飛的感覺

潘筱晴在女子個人自由品勢奪金。（中華奧會提供）

〔體育中心／綜合報導〕第三屆巴林亞洲青年運動會跆拳道品勢項目當地時間23日登場，我國代表隊一口氣獲得一金三銅，而跆拳道對打項目當地時間24日展開，品勢的教練和選手也期許繼續踢出佳績，延續氣勢。

林潔恩首先在女子個人公認品勢項目獲得銅牌，也是本屆亞青運台灣代表團第一面獎牌，隨後李旻淳、劉嬿也在混合雙人公認品勢項目獲得銅牌。

接著潘筱晴在女子個人自由品勢出賽，一路穩居領先地位，最終獲得冠軍，也是本屆亞青運台灣代表團第一面金牌。最後登場的混合雙人自由品勢，葉秉軒、徐湘筑在積分榜獲得第4，並列銅牌。

所有項目比完之後大會舉行頒獎典禮，潘筱晴站在頒獎台頂端，脖子上掛著金牌，手拿著吉祥物，眼神注目著我代表團會旗，內心其實感到非常激動和興奮。

15歲的潘筱晴目前就讀苗栗國中舞蹈班，這僅是她第二次站上國際賽場。她帶點哽咽地說，「可以拿到第一名，非常感動，身上很多傷可以撐下來，我覺得自己很棒。」而她在後台等待其他選手的成績出爐時，更相信自己一定做得到。

對於為何選擇品勢，潘筱晴認為，能在空中停留那麼久很有趣，翻起來很開心、翻得越高、踢得越多腳就越開心，享受在空中飛的感覺，也想要持續地挑戰突破自己的極限。

今天頒獎典禮後，代表團總領隊林瀛洲、我國籍亞洲奧林匹克理事會執委暨財務委員會主席陳國儀也和隊職員合照，勉勵再接再厲。跆拳道品勢教練胡育榮和羅志峰也為明天登場的對打項目加油，共同繼續為臺灣爭光。

