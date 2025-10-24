世界大賽》去年肩傷無法完整參與 大谷翔平對二刀流有期待

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平在去年世界大賽賽第2戰盜壘導致左肩半脫臼，但他仍帶傷上陣助隊奪冠，不過表現不如預期。大谷翔平今天受訪坦言，去年沒有完全體驗世界大賽的感覺，期待今年能完整參與。

大谷翔平去年在世界大賽第2戰盜壘導致左肩半脫臼，但大谷仍是帶傷奮戰，最終圓夢奪下生涯首座世界大賽冠軍，可是他表現不佳，出賽5場合計19打數僅敲出2支安打，包含一支二壘安打，另有2次保送，吞下5次三振，打擊率僅0.105。

大谷翔平今天受訪談到目前的狀態，他表示，自己現在已經完全準備好了，非常期待比賽，去年因傷無法好好參賽，今年能夠全程參與，是新的體驗。對於自己將在世界大賽首度登板投球，大谷認為，最重要的是能夠投出自己想要的內容，即使被敲安打或全壘打，也要迅速回穩，專注面對下一位打者。

大谷翔平在季後賽曾一度陷入嚴重的打擊低潮，他也坦言，無論是在例行賽或季後賽，要維持好狀態或盡快修正不佳狀態都很困難，再加上比賽間隔約一週，從第一戰首打席開始能發揮到什麼程度，對他來說也是一項挑戰。

大谷也強調，在世界大賽每個打席都很重要，能否先發制人非常關鍵，作為球隊的開路先鋒，首要目標就是上壘，為後面的打者創造進攻機會，掌握比賽的局面。

大谷很期待與藍鳥的對決，「他們氣勢正旺，而且實力很強，首戰在多倫多，如果能拿下比賽，就能回到洛杉磯以最佳狀態出戰。」

