世界大賽今正式開打 道奇、藍鳥G1爭鋒 今日賽事預告與轉播

世界大賽今天點燃戰火，將由衛冕軍道奇對決聯盟戰績最佳的藍鳥，道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）將迎戰藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage），大谷翔平和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）是否會同場互轟值得期待。

NBA今天有1場轉播將由塞爾提克對上尼克，綠衫軍一哥塔圖姆（Jayson Tatum）因傷高免戰牌，J.布朗（Jaylen Brown）將扛起得分重擔，首戰遭七六人逆轉，塞爾提克力拚開胡，而尼克在開幕戰擊敗騎士，布朗森（Jalen Brunson）將率隊挑戰開季2連勝。

日本一大賽今天登場，由軟銀大戰阪神，首戰上演有原航平對上村上頌樹，誰能率先搶下第1勝？球迷務必鎖定轉播。

MLB

08:00 世界大賽G1 道奇 VS 藍鳥 緯來育樂、愛爾達體育2台、華視、東森洋片

NBA

07:30 塞爾提克VS尼克 緯來體育

TPBL

14:30 新北國王VS高雄海神

17:00 台北戰神VS中信特攻

轉播：MOMOTV

TPVL

15:00 桃園雲豹VS臺北伊斯特

18:30 臺中連莊VS台鋼天鷹

轉播：緯來體育、緯來精采、愛爾達體育2台

羽球

16:00 法國公開賽 4強（上）

23:00 法國公開賽 4強（下）

轉播：愛爾達體育3台

日職

17:30 日本一大賽 軟銀VS阪神 DAZN2

桌球

18：00 WTT球星挑戰賽 倫敦站 單打16強 愛爾達體育1台

20：20 WTT球星挑戰賽 倫敦站 女雙決賽 愛爾達體育1台

