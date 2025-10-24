自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》1989年世界大賽G3 因為地震延後10天才進行

2025/10/24 19:48

1989年世界大賽G3，因為地震延後10天才進行。（資料照，美聯社）1989年世界大賽G3，因為地震延後10天才進行。（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕中職今年的台灣大賽受到天候影響，第4戰從22日（週三）延後4天至26日（週日）舉行，雖然改寫賽史延賽天數最多的紀錄，卻還不到美職世界大賽延賽紀錄的一半，1989年世界大賽期間發生芮氏規模6.9的洛馬普里塔地震，迫使第3戰整整延後10天才恢復進行，奧克蘭運動家在這次「灣區大戰」以直落四橫掃舊金山巨人。

1989年世界大賽是運動家、巨人繼1913年後第4次在世界大賽碰頭，由於前3次運動家還在費城、巨人還在紐約，這次是兩隊都搬新家且都更名後首次在世界大賽對決，相隔76年再於世界大賽爭冠直到2018年才被波士頓紅襪與洛杉磯道奇以相隔102年打破。前2戰在奧克蘭進行，運動家以5：0、5：1連贏2場，取得2勝0敗領先。

第3戰表定10月17日下午5點35分在舊金山開打，開賽前半小時發生洛馬普里塔地震，轉播單位正在進行前2戰回顧與第3戰賽前分析，有主播剛脫口而出「天哪，是地......」，電視訊號在「地震」一字都還沒講完就突然中斷。大聯盟鑒於燭台球場（於2015年拆除）失去供電，上層看台屋頂也有水泥碎塊掉落，基於安全考量立刻宣布世界大賽暫停。

洛馬普里塔地震造成舊金山灣區63人死亡、3757人受傷，連接舊金山與奧克蘭的海灣大橋上層路面也有部分坍塌，迫使運動家必須多花90分鐘繞道聖荷西才能返回奧克蘭。大聯盟主席文森（Fay Vincent）鑒於或許還有餘震，可能對球場結構再度帶來破壞，宣布第3戰延後5天，創下世界大賽史上最長延賽紀錄，礙於舊金山市政府復原工作延遲，又宣布再延5天。

大聯盟一度想把第3戰移到其他場地進行，芝加哥的小熊與白襪、紐約的洋基與大都會、西雅圖水手、休士頓太空人等主場都列入選項，幸好燭台球場經過緊急檢測，只有輕微損壞並快速修復，第3戰於10月27日在參與救災的警消與救難人員開球後恢復進行，湧入62,038人是燭台球場該季單場最多。

由於世界大賽整整延後10天，運動家、巨人都重新安排先發投手，取消表定第3戰先發韋爾奇（Bob Welch）、羅賓遜（Don Robinson），不約而同讓第1戰先發史都華（Dave Stewart）、賈瑞茲（Scott Garrelts）於第3戰再次上陣，運動家以13：7獲勝，取得3勝0敗「聽牌」。

第4戰運動家再次推出第2戰先發摩爾（Mike Moore），巨人捨棄第2戰承擔敗戰的盧謝爾（Rick Reuschel）改派羅賓遜，運動家以9：6獲勝，拿下隊史第4冠，只打4場僅動用史都華、摩爾2名先發投手，兩人各扛2場先發都拿2勝。世界大賽也繼1976年辛辛那提紅人擊敗紐約洋基後，再次出現直落四橫掃。

