法國賽》力拚賽史第3冠挑戰21世紀唯二壯舉 安洗瑩晉4強大戰陳雨菲

〔體育中心／綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩今在超級750系列法國羽球公開賽女單8強，以17：21、21：11、21：18逆轉擊敗世界排名第14的中國女將高昉潔，順利晉級4強，朝賽史第3冠以及衛冕之路邁進。

安洗瑩本季表現銳不可當，本季已經收下馬來西亞公開賽、印度公開賽、奧爾良大師賽、全英公開賽、印尼公開賽、日本公開賽、中國大師賽冠軍和丹麥公開賽冠軍，合計豪取8冠。

安洗瑩將在法國站尋求2連霸，若是奪下賽史第3冠的話，她將成為21世紀自2005年法國皮紅艷之後，再度達成此項壯舉的女單球員。

安洗瑩先後拍落印度好手哈布（Anmol Kharb）和丹麥女將布里夏特（Mia Blichfeldt），8強對上過去交手5戰全勝的中國女將高昉潔，首局就踢到鐵板，高昉潔在追到16：16時連拿4分，最後以21：17贏下。

安洗瑩雖然在第2局一開始陷入6：1的落後，但她逐漸找回球后身手，打出一波7：0的攻勢，以21：11贏下第2局。兩人在第3局展開纏鬥，安洗瑩技高一籌，最終以21：18險勝高昉潔。

安洗瑩收下4強門票後，對上將會是世界排名第5的中國名將陳雨菲，兩人過去曾交手27場，陳雨菲以14勝略佔上風。最近一次交手是今年的世錦賽，在金牌戰不敵陳雨菲無緣衛冕，明天誓言復仇。

