自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

法國賽》力拚賽史第3冠挑戰21世紀唯二壯舉 安洗瑩晉4強大戰陳雨菲

2025/10/24 20:36

安洗瑩。（資料照，歐新社）安洗瑩。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩今在超級750系列法國羽球公開賽女單8強，以17：21、21：11、21：18逆轉擊敗世界排名第14的中國女將高昉潔，順利晉級4強，朝賽史第3冠以及衛冕之路邁進。

安洗瑩本季表現銳不可當，本季已經收下馬來西亞公開賽、印度公開賽、奧爾良大師賽、全英公開賽、印尼公開賽、日本公開賽、中國大師賽冠軍和丹麥公開賽冠軍，合計豪取8冠。

安洗瑩將在法國站尋求2連霸，若是奪下賽史第3冠的話，她將成為21世紀自2005年法國皮紅艷之後，再度達成此項壯舉的女單球員。

安洗瑩先後拍落印度好手哈布（Anmol Kharb）和丹麥女將布里夏特（Mia Blichfeldt），8強對上過去交手5戰全勝的中國女將高昉潔，首局就踢到鐵板，高昉潔在追到16：16時連拿4分，最後以21：17贏下。

安洗瑩雖然在第2局一開始陷入6：1的落後，但她逐漸找回球后身手，打出一波7：0的攻勢，以21：11贏下第2局。兩人在第3局展開纏鬥，安洗瑩技高一籌，最終以21：18險勝高昉潔。

安洗瑩收下4強門票後，對上將會是世界排名第5的中國名將陳雨菲，兩人過去曾交手27場，陳雨菲以14勝略佔上風。最近一次交手是今年的世錦賽，在金牌戰不敵陳雨菲無緣衛冕，明天誓言復仇。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中