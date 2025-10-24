人物側寫》從藍鳥低階1A投到世界大賽只花200天 耶薩維奇一路開著貨卡寫紀錄

藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇。（資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕耶薩維奇在台灣時間4月9日才在藍鳥低階1A完成職業生涯初先發，如今就要以22歲又88天的年齡擔任明天世界大賽首戰先發投手，不但僅用200天就從1A投到世界大賽，明天更將僅是他生涯第7場大聯盟出賽，且屆時4次季後賽先發的次數，還比在例行賽的先發場數多，而他停放在主場羅傑斯中心的TOYOTA貨卡儼然已成「帶輪子的家」，陪著他今年一路闖蕩。

出生自賓州波茨鎮的耶薩維奇，去年7月大聯盟選秀獲藍鳥第1輪第20順位選進，同年8月以410萬美元簽約金加盟，隔年從低階1A起步，儘管4月9日的初先發3.2局就送出6次保送，但隨後連繳兩場各飆10K的先發，累計33.1局3勝0敗飆出55K、防禦率2.43後，5月升上高階1A投4場先發飆33K後，再升上2A，並在未來之星明星賽亮相。在2A投30局送出46K後，耶薩維奇在8月12日升上3A，又累積6場出賽17.1局26K的經驗值，而後在9月16日升上大聯盟完成5局失1分無關勝敗的初先發。

上述文字雖然短短數行，卻讓耶薩維奇累積滿滿經驗值，而他那台豐田Tundra貨卡，也成為他今天在大賽前接受媒體採訪時的主角，笑說：「你們應該看看我那台卡車，現在簡直像是帶輪子的家，一路上停了好多地方。現在每次球隊出發再回來都得換飯店，所以我只好精簡行李，只帶最必要的東西放在行李箱裡。」

耶薩維奇在今年例行賽累計3場先發共14局1勝0敗、防禦率3.21，季後賽至今則累計3場先發共15局2勝1敗、防禦率4.20，而被問及接獲世界大賽G1指令的過程，他則表示，昨天被叫到總教練施奈德的辦公室，去了之後看到投手教練沃克也在，結果獲知這項重任，「我超興奮的，立刻起身擁抱兩位教練，真的非常激動。」後來回到飯店房間，他立刻打電話給女友，幫她從北卡羅來納州訂機票來看球，又打給已經準備前往藍鳥主場的父母。

耶薩維奇將成為世界大賽史上第2年輕的首戰先發投手，僅次於1947年道奇右投布蘭卡（ Ralph Branca）的21歲又267天，而他將面對的道奇首名打者將是當今最強二刀流大谷翔平，都讓這位菜鳥今年的旅程更加精彩。耶薩維奇的拿手武器是指叉球，而這正是大谷擅打的球種，但他不去多想，「我不想在投手丘上想太多，因為對我來說，最好的狀態就是全神貫注、完全不思考地去投。」

