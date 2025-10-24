自由電子報
台灣大賽》兄弟一路追趕樂天 平野坦白說「我不太喜歡壓力這個名詞」

2025/10/24 21:05

中信兄弟今天在洲際球場練球。（中信兄弟提供）中信兄弟今天在洲際球場練球。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／台中報導〕台灣大賽第4戰因雨延至禮拜天再戰，不像北台灣大雨不斷，中台灣微風無雨，天候涼爽，今天中信兄弟在洲際球場練球，全力備戰台灣大賽接下來的賽程。

今天兄弟從下午兩點開始練球，一直練到晚上6點才收兵，即使第4戰因大雨延賽4天，不過兄弟總教練平野惠一認為，身為職業選手要懂得調整，不能受到因雨延賽影響，就當作表現不好的藉口或理由。

兄弟去年奪冠，今年挑戰二連霸，只是目前陷入1勝2敗落後局面，壓力應該很大吧？平野語氣顯得異常平靜，「不能說是壓力，一旦覺得有壓力，我想做的事情就會整個亂掉，我不太喜歡『壓力』這個名詞。」

平野進一步表示，重點是「挑戰」而不是「壓力」，什麼都不做的話就沒有壓力，他都以積極的想法去看待每一件事情；此時，平野反問記者，覺得「糟了，慘了，我們絕對不能輸」比較好？還是「好，我們以挑戰者的心態來面對」比較好？

記者回答是後者，接著，平野解釋，「壓力大是外界對你身為總教練的評價，擔心外界給我的評價不好，所以感到壓力，但我不是為了要有好評價而留在這裡，所以我沒什麼壓力，最大目標是希望選手變得更強。去年奪冠大家覺得平野好棒、好厲害，但我覺得選手還有很大的成長空間，外界認為去年兄弟成功，但我覺得不夠。」

平野強調，跟拿到總冠軍比起來，還有其他事情令他更開心，「這一年多來有很多業餘教練跟我說，從中信兄弟身上學到很多，影響到三級棒球，或聽到有人說平野很重視球迷，我覺得非常開心，我來台灣4年，起初很多人只看重比賽勝負，現在有些改變了，慢慢地看得愈來愈有深度，尤其是聽到基層教練說，從這個Play學到一些東西，這是我感到最開心的事。」

中信兄弟總教練平野惠一（右）。（中信兄弟提供）中信兄弟總教練平野惠一（右）。（中信兄弟提供）

