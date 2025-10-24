世界大賽》官網看好道奇締造2連霸 預測大谷翔平奪系列賽MVP

道奇力拚衛冕，藍鳥期盼能奪回睽違32年的世界大賽冠軍。（取自大聯盟X）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇將在世界大賽迎戰美聯冠軍藍鳥，大聯盟官網找來56位專家預測分析戰果，道奇被看好達成2連霸，締造睽違25年的偉業，而日本二刀流巨星大谷翔平有機會拿下世界大賽MVP。

根據大聯盟官網56位專家票選結果，道奇以36票、得票率64％力壓藍鳥的20票，被看好是今年的世界大賽冠軍，普遍預測道奇可望以4勝1敗封王。另外，世界大賽MVP，大谷翔平獲得25張選票，高票當選。

請繼續往下閱讀...

多數專家認為，道奇擁有難以抵擋的力量，只要先發投手健康並發揮穩定，應該能夠輕鬆贏冠軍。道奇四本柱史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和大谷翔平在國聯冠軍戰展現驚人的壓制力，藍鳥固然出色，但道奇的驚人天賦和冠軍經驗仍佔優勢，而且他們還有投打二刀流的大谷翔平。

不過也有其他人持不同的觀點，有人認為藍鳥打線深度佳深厚，且主場戰績出色。若能將戰局延續至6、7戰，回來主場打將有巨大優勢。

另外有專家指出，如果明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）能夠及時歸隊，藍鳥能在前兩戰都贏球，並早早打退道奇先發投手，這樣道奇牛棚戰力薄弱的弱點就會暴露出來，41歲塞揚名投薛哲（Max Scherzer）重現在美聯冠軍賽的好投，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）保持兇猛火力，藍鳥就有機會奪冠，他們是一支永不放棄的球隊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法