皇冠盃》讚隊友發揮出色carry她 徐薇淩點出需改進之處

2025/10/24 21:44

韓德森抓下關鍵小鳥，和徐薇淩擊拳慶祝。（特派記者粘藐云攝）韓德森抓下關鍵小鳥，和徐薇淩擊拳慶祝。（特派記者粘藐云攝）

〔特派記者粘藐云／高陽報導〕國際皇冠盃今天進行第2日賽事，世界隊延續前一日陣容由徐薇淩搭配加拿大名將韓德森，對抗南韓前球后高真榮／柳海蘭，兩人頂住滿場地主球迷的壓力，第18洞演出驚奇，韓德森（Brooke Henderson）抓下關鍵小鳥，助世界隊贏得該洞，扳平戰局也賺進0.5分積分。徐薇淩表示，今天隊友的狀況真的很好，都靠她carry，自己也需要改進抗壓性不足的問題，得更專注於賽場上。

今天在第2日強碰地主南韓，對決世界排名14的柳海蘭和第22的高真榮，徐薇淩坦言，心情有些緊張，倒不是地主球迷給的壓力，而是要面對兩位非常強、又很會抓博蒂的可敬對手，希望可以有好表現，給自己不小壓力，她笑說：「這回合都給隊友Carry了，她狀況真的很好，一個人應該抓了至少6、7隻小鳥。」

徐薇淩認為，自己的抗壓性還有待加強，「有時候太想打好，反而容易想太多，這部分要改進，後面的比賽要記取教訓，更專注於球場上。」世界隊最後一日要碰上瑞典，徐薇淩和韓德森繼續搭檔，要碰上世界排名40的莎格史東、排名50的琳德布拉德。

至於高寶璟／胡爾（Charley Hull）今天則是擊敗金孝周／崔慧珍，取得1分，總計世界隊兩日拿下3分，位居B組分組第1，晉級機會濃厚。

