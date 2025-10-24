運動部》攜手地方打造台灣品牌國際賽事 花蓮太平洋龍舟節開幕

鄭世忠感謝我國龍舟協會理事長汪錦德爭取2026CCWC在花蓮舉辦。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕運動部政務次長鄭世忠今代表出席「2025花蓮太平洋國際龍舟節」開幕暨歡迎晚會，與國際龍舟聯合會（ IDBF）主席謝爾米（Claudio Schermi）共同歡迎來自12國家近200支隊伍的選手們，來到東台灣參與這場台灣品牌國際賽事。

鄭世忠表示，打造台灣品牌國際賽事是運動部重要的工作項目，將賽事與在地的觀光、市集、文化及地貌特色連結，進一步結合科技、學術、農業及外交等，透過跨域加值以及跨部會合作，展現台灣的軟硬體實力，將國際賽事打造為更多元樣態，擴大國內外人士參與，帶動台灣整體運動產業升級，並強化能見度及國際影響力。

花蓮太平洋國際龍舟節今年已邁入第9屆，本屆賽事10月24至26日於壽豐鄉鯉魚潭舉行，結合花蓮特有的山海風光、文化及觀光，吸引國內外頂尖龍舟勁旅參加，也是「2026 IDBF世界龍舟俱樂部錦標賽（CCWC）」測試賽，為明年世界頂級的龍舟賽事預做準備。

運動部表示，花蓮縣政府明年除了CCWC也獲得「2026國際少年運動會（ICG）」主辦權，每年舉辦的太平洋國際龍舟節正是台灣品牌賽事的典範之一，運動部將持續鼓勵地方政府辦理具台灣品牌意象的國際賽事，協助賽事跨域加值，強化賽事效益，帶動相關產業發展。

